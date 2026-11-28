Após dias de fortes chuvas, alagamentos e deslizamentos, o Espírito Santo deve registrar uma mudança nas condições do tempo neste sábado (28). O afastamento gradual da frente fria favorece a redução das instabilidades e diminui a intensidade das precipitações no território capixaba.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sol deve aparecer entre nuvens em todas as regiões do Estado. As temperaturas apresentam tendência de ligeira elevação, mas permanecem relativamente amenas.

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Como fica o tempo no Sul do Espírito Santo?

Apesar da melhora nas condições meteorológicas, a chuva ainda pode atingir municípios do Sul, partes do Caparaó e a faixa litorânea capixaba.

Segundo o boletim da Defesa Civil Estadual, essas regiões apresentam 60% de probabilidade de acumulados entre 2 e 10 milímetros. A possibilidade de volumes entre 10 e 30 milímetros fica abaixo de 10%. Nas demais regiões do Espírito Santo, a chance de chuva é baixa.

Mesmo com a redução das precipitações, a população deve manter a atenção. Os elevados volumes de chuva dos últimos dias ainda podem favorecer deslizamentos e prolongar os problemas relacionados ao nível dos rios.

A recomendação é acompanhar os comunicados oficiais, respeitar as interdições nas rodovias e evitar áreas alagadas ou próximas a encostas com sinais de instabilidade.

Chuva pode voltar a ganhar força no domingo

A melhora nas condições do tempo, entretanto, pode durar pouco. Para domingo (29), a Defesa Civil Estadual indica 70% de probabilidade de chuva acumulada entre 10 e 30 milímetros em partes do Sul e do Caparaó.

Nessas mesmas localidades, a possibilidade de volumes entre 30 e 50 milímetros fica abaixo de 20%. A tendência aponta condições meteorológicas semelhantes na segunda-feira (30).

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