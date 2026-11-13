Após quase 20 anos, prefeitura do Sul do ES lança edital para concurso público
A expectativa é de que o edital seja publicado no site oficial da prefeitura a partir das 14 horas desta sexta-feira (13).
A Prefeitura de Muqui divulga nesta sexta-feira (13), o edital de um novo concurso público com 157 vagas, além de formação de cadastro de reserva para diferentes cargos da administração municipal.
“Há quase 20 anos que não tem o concurso público no nosso município. E agora nós vamos prestar o concurso público para regularizar de uma vez por toda e também dar chance para todas as pessoas participarem, que é um sonho”, explica o prefeito Camarão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A expectativa é de que o edital seja publicado no site oficial da Prefeitura de Muqui a partir das 14 horas. O documento vai detalhar os cargos oferecidos, os requisitos exigidos para cada função, os prazos e procedimentos de inscrição, além das etapas do concurso.
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