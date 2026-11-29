Após uma redução das instabilidades neste sábado (28), a chuva deve voltar a ganhar força em parte do Espírito Santo neste domingo (29). As regiões Sul e do Caparaó concentram as maiores chances de precipitação, segundo a Defesa Civil Estadual.

O boletim meteorológico aponta 70% de probabilidade de acumulados entre 10 e 30 milímetros em parte dessas duas regiões. Já a possibilidade de volumes entre 30 e 50 milímetros fica abaixo de 20%.

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Nas demais áreas do Sul e do Caparaó, assim como em parte da Região Serrana, a previsão indica maior probabilidade de acumulados entre 2 e 10 milímetros. O restante do território capixaba apresenta baixa chance de chuva neste domingo.

Chuva deve continuar nos próximos dias

A Defesa Civil Estadual prevê aumento das instabilidades atmosféricas entre domingo (29) e terça-feira (1º). O cenário favorece a ocorrência de chuvas moderadas, principalmente no Sul do Espírito Santo e no Caparaó.

Apesar da previsão de chuva, o boletim meteorológico aponta baixa probabilidade de fenômenos severos com impacto no território capixaba.

Em Cachoeiro de Itapemirim, a previsão indica possibilidade de tempestades neste domingo, especialmente durante a tarde e a noite. Os termômetros devem registrar mínima de 23 °C e máxima de 33 °C.

Diante das chuvas dos últimos dias, a população deve manter a atenção aos riscos de deslizamentos, alagamentos e elevação do nível dos rios. Em situações de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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