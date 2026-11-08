Artistas de Piúma poderão participar de eventos promovidos pela prefeitura; veja como se credenciar

Artistas, músicos, grupos culturais, DJs, dançarinos, atores e profissionais de diferentes segmentos artísticos poderão se inscrever para integrar o cadastro de credenciados da Prefeitura de Piúma. As inscrições começam na próxima terça-feira (10) e seguem abertas até 19 de novembro de 2026.

O credenciamento é promovido pela administração municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e tem como objetivo reunir profissionais e agentes culturais interessados em participar de eventos e atividades organizados pelo município.

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Os artistas e grupos habilitados poderão ser contratados pela administração municipal para apresentações e ações culturais, de acordo com a demanda da Prefeitura e os critérios estabelecidos no edital.

A seleção contempla diferentes expressões culturais, incluindo música, DJ, dança, teatro, recreação, circo, oficinas, capoeira, artesanato, blocos e audiovisual, entre outras modalidades.