Artistas de Piúma poderão participar de eventos promovidos pela prefeitura; veja como se credenciar
As inscrições começam na próxima terça-feira (10) e seguem abertas até 19 de novembro de 2026.
Artistas, músicos, grupos culturais, DJs, dançarinos, atores e profissionais de diferentes segmentos artísticos poderão se inscrever para integrar o cadastro de credenciados da Prefeitura de Piúma. As inscrições começam na próxima terça-feira (10) e seguem abertas até 19 de novembro de 2026.
O credenciamento é promovido pela administração municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e tem como objetivo reunir profissionais e agentes culturais interessados em participar de eventos e atividades organizados pelo município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Os artistas e grupos habilitados poderão ser contratados pela administração municipal para apresentações e ações culturais, de acordo com a demanda da Prefeitura e os critérios estabelecidos no edital.
A seleção contempla diferentes expressões culturais, incluindo música, DJ, dança, teatro, recreação, circo, oficinas, capoeira, artesanato, blocos e audiovisual, entre outras modalidades.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726