Assembleia do ES apresenta plataforma digital para orientar deputados no exercício do mandato
A plataforma concentra dados sobre os setores da Assembleia, contatos de departamentos, funcionamento dos gabinetes e recursos destinados à atividade parlamentar.
Deputados eleitos e reeleitos para a próxima legislatura da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) conheceram, na segunda-feira (16), o Portal do Parlamentar, ferramenta que reúne informações sobre o funcionamento da Casa, a estrutura administrativa e os serviços disponíveis para o exercício do mandato.
A plataforma concentra dados sobre os setores da Assembleia, contatos de departamentos, funcionamento dos gabinetes e recursos destinados à atividade parlamentar. A proposta é facilitar o acesso dos deputados e de suas equipes a informações necessárias à rotina legislativa.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo o diretor de Transparência da Ales, Marcos Aquino, o sistema foi desenvolvido com o auxílio de inteligência artificial, desde a concepção até a implementação. A ferramenta foi criada para reunir os conteúdos em um único ambiente e simplificar a consulta pelos parlamentares.
O presidente da Assembleia, Marcelo Santos (União), afirmou que o portal permitirá que os novos deputados tenham acesso antecipado a informações sobre suas atribuições e o funcionamento da instituição. A próxima legislatura começa em 1º de fevereiro de 2027, data prevista para a posse dos parlamentares.
Entre os deputados que conheceram a plataforma está Jeesala Coutinho (MDB). Ela avaliou que a organização das informações poderá contribuir para a eficiência dos gabinetes e facilitar os procedimentos do mandato.
A deputada eleita Açucena (PT), que atualmente exerce mandato na Câmara Municipal de Cariacica, também comentou a mudança. Segundo ela, informações utilizadas em seu trabalho parlamentar eram organizadas em planilhas do Excel. Com o novo portal, os dados poderão ser consultados diretamente na plataforma.
Já Thiago do Casal Policial (PL) destacou a possibilidade de localizar informações sobre a estrutura e os serviços da Assembleia em um único ambiente digital.
A ferramenta também foi apresentada na sexta-feira (13), durante o encontro Entre Casas, realizado na Câmara dos Deputados, em Brasília.
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