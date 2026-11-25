Para fortalecer a representação comunitária e impulsionar o desenvolvimento social dos moradores, a Câmara de Cachoeiro aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 135/2026, durante a sessão desta terça-feira (24).

A matéria, de autoria do vereador Thiago Neves (PSB), concede o título de utilidade pública municipal à Associação dos Moradores do Distrito de Coutinho, garantindo respaldo institucional à entidade que atua diretamente na busca por melhorias para a região.

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“A organização comunitária exerce uma função fundamental na aproximação entre os moradores e o Poder Público, permitindo que as demandas do distrito sejam apresentadas de forma coletiva e estruturada. Reconhecer a Associação como de utilidade pública é valorizar um trabalho sério e essencial para o bem-estar e a qualidade de vida da população de Coutinho”, destacou o autor.

Entidade de direito privado e sem fins lucrativos, a Associação tem caráter comunitário, social e assistencial, atuando na reivindicação de melhorias de infraestrutura e na promoção de serviços voltados à comunidade local. O reconhecimento está amparado pela Lei Municipal nº 6.014/2007, que estabelece os critérios para a concessão do título no âmbito de Cachoeiro de Itapemirim.

Após a aprovação unânime, o Projeto de Lei segue para a sanção do Prefeito Municipal e entrará em vigor a partir de sua publicação oficial.

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