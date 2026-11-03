Atenção! 51 cidades do ES entram em alerta para tempestades e queda de granizo
Aviso do Inmet vale até as 23h59 desta terça-feira (3) e prevê chuva de até 50 mm por dia, ventos de 60 km/h e possibilidade de granizo.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para 51 municípios do Espírito Santo nesta terça-feira (3). O aviso, classificado como perigo potencial, começou às 9h25 e permanece válido até às 23h59, e prevê chuvas intensas, ventos de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.
O instituto também aponta baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Veja as cidades sob alerta
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Orientações
Diante da possibilidade de chuvas intensas e rajadas de vento, o Inmet recomenda que os moradores evitem se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.
Também é importante não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Durante as tempestades, a orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
Leia também: Previsão do tempo hoje: confira como fica o clima no Espírito Santo
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726