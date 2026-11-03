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Atenção! 51 cidades do ES entram em alerta para tempestades e queda de granizo

Aviso do Inmet vale até as 23h59 desta terça-feira (3) e prevê chuva de até 50 mm por dia, ventos de 60 km/h e possibilidade de granizo.

alerta inmet
Foto: Divulgação / aquinoticias.com

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para 51 municípios do Espírito Santo nesta terça-feira (3). O aviso, classificado como perigo potencial, começou às 9h25 e permanece válido até às 23h59, e prevê chuvas intensas, ventos de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O instituto também aponta baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

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Veja as cidades sob alerta

  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São José do Calçado
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória

Orientações

Diante da possibilidade de chuvas intensas e rajadas de vento, o Inmet recomenda que os moradores evitem se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.

Também é importante não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Durante as tempestades, a orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Leia também: Previsão do tempo hoje: confira como fica o clima no Espírito Santo

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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