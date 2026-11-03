Atenção! 51 cidades do ES entram em alerta para tempestades e queda de granizo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para 51 municípios do Espírito Santo nesta terça-feira (3). O aviso, classificado como perigo potencial, começou às 9h25 e permanece válido até às 23h59, e prevê chuvas intensas, ventos de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O instituto também aponta baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

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Veja as cidades sob alerta

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivacqua

Baixo Guandu

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Fundão

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São José do Calçado

São Roque do Canaã

Serra

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitória

Orientações

Diante da possibilidade de chuvas intensas e rajadas de vento, o Inmet recomenda que os moradores evitem se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.

Também é importante não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Durante as tempestades, a orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

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