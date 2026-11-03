Previsão do tempo hoje: confira como fica o clima no Espírito Santo
Terça-feira (3) será marcada por sol entre nuvens e temperaturas elevadas no Espírito Santo. Regiões Sul e Serrana podem registrar chuva à noite.
A previsão do tempo no Espírito Santo para esta terça-feira (3) indica sol entre nuvens, calor e possibilidade de chuva em algumas regiões do Estado. As temperaturas podem chegar aos 32°C, principalmente na Grande Vitória e no Sul capixaba.
Em Cachoeiro de Itapemirim, o dia será de sol entre nuvens e temperaturas elevadas, com máxima próxima dos 32°C. Há possibilidade de aumento da nebulosidade e chuva isolada, especialmente no período da noite.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Na região do Caparaó, que inclui municípios como Alegre, Guaçuí e Dores do Rio Preto, a previsão também indica períodos de sol, intercalados com maior presença de nuvens. Pancadas de chuva isoladas podem ocorrer em alguns pontos da região.
Já na Grande Vitória, o sol aparece entre nuvens ao longo do dia, com temperaturas entre 22°C e 32°C. A possibilidade de chuva é baixa, e o calor deve predominar nesta terça-feira.
Segundo a Defesa Civil Estadual, as regiões Sul, Caparaó e partes da Grande Vitória apresentam possibilidade de chuva, com acumulados geralmente baixos, mas que podem chegar a 30 milímetros em pontos isolados.
Confira a previsão do tempo por região do ES
|Região
|Condições do tempo
|Temperaturas
|Grande Vitória
|Sol entre nuvens, baixa chance de chuva
|22°C a 32°C
|Sul
|Sol entre nuvens e possibilidade de chuva à noite
|21°C a 32°C
|Serrana
|Sol entre nuvens e chuva à noite
|19°C a 29°C
|Norte
|Sol e muitas nuvens, sem previsão de chuva significativa
|23°C a 32°C
|Noroeste
|Sol entre muitas nuvens, tempo predominantemente seco
|23°C a 32°C
|Nordeste
|Sol entre nuvens, baixa chance de chuva
|23°C a 32°C
Leia também: El Niño pode mudar o clima no ES em novembro; veja o que esperar
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726