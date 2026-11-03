Previsão do tempo hoje: confira como fica o clima no Espírito Santo

A previsão do tempo no Espírito Santo para esta terça-feira (3) indica sol entre nuvens, calor e possibilidade de chuva em algumas regiões do Estado. As temperaturas podem chegar aos 32°C, principalmente na Grande Vitória e no Sul capixaba.

Em Cachoeiro de Itapemirim, o dia será de sol entre nuvens e temperaturas elevadas, com máxima próxima dos 32°C. Há possibilidade de aumento da nebulosidade e chuva isolada, especialmente no período da noite.

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Na região do Caparaó, que inclui municípios como Alegre, Guaçuí e Dores do Rio Preto, a previsão também indica períodos de sol, intercalados com maior presença de nuvens. Pancadas de chuva isoladas podem ocorrer em alguns pontos da região.

Já na Grande Vitória, o sol aparece entre nuvens ao longo do dia, com temperaturas entre 22°C e 32°C. A possibilidade de chuva é baixa, e o calor deve predominar nesta terça-feira.

Segundo a Defesa Civil Estadual, as regiões Sul, Caparaó e partes da Grande Vitória apresentam possibilidade de chuva, com acumulados geralmente baixos, mas que podem chegar a 30 milímetros em pontos isolados.

Confira a previsão do tempo por região do ES

Região Condições do tempo Temperaturas Grande Vitória Sol entre nuvens, baixa chance de chuva 22°C a 32°C Sul Sol entre nuvens e possibilidade de chuva à noite 21°C a 32°C Serrana Sol entre nuvens e chuva à noite 19°C a 29°C Norte Sol e muitas nuvens, sem previsão de chuva significativa 23°C a 32°C Noroeste Sol entre muitas nuvens, tempo predominantemente seco 23°C a 32°C Nordeste Sol entre nuvens, baixa chance de chuva 23°C a 32°C

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