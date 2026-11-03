Cidades

Previsão do tempo hoje: confira como fica o clima no Espírito Santo

Terça-feira (3) será marcada por sol entre nuvens e temperaturas elevadas no Espírito Santo. Regiões Sul e Serrana podem registrar chuva à noite.

previsão do tempo no ES terça-feira
Foto: Freepik

A previsão do tempo no Espírito Santo para esta terça-feira (3) indica sol entre nuvens, calor e possibilidade de chuva em algumas regiões do Estado. As temperaturas podem chegar aos 32°C, principalmente na Grande Vitória e no Sul capixaba.

Em Cachoeiro de Itapemirim, o dia será de sol entre nuvens e temperaturas elevadas, com máxima próxima dos 32°C. Há possibilidade de aumento da nebulosidade e chuva isolada, especialmente no período da noite.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Na região do Caparaó, que inclui municípios como Alegre, Guaçuí e Dores do Rio Preto, a previsão também indica períodos de sol, intercalados com maior presença de nuvens. Pancadas de chuva isoladas podem ocorrer em alguns pontos da região.

Já na Grande Vitória, o sol aparece entre nuvens ao longo do dia, com temperaturas entre 22°C e 32°C. A possibilidade de chuva é baixa, e o calor deve predominar nesta terça-feira.

Segundo a Defesa Civil Estadual, as regiões Sul, Caparaó e partes da Grande Vitória apresentam possibilidade de chuva, com acumulados geralmente baixos, mas que podem chegar a 30 milímetros em pontos isolados.

Confira a previsão do tempo por região do ES

RegiãoCondições do tempoTemperaturas
Grande VitóriaSol entre nuvens, baixa chance de chuva22°C a 32°C
SulSol entre nuvens e possibilidade de chuva à noite21°C a 32°C
SerranaSol entre nuvens e chuva à noite19°C a 29°C
NorteSol e muitas nuvens, sem previsão de chuva significativa23°C a 32°C
NoroesteSol entre muitas nuvens, tempo predominantemente seco23°C a 32°C
NordesteSol entre nuvens, baixa chance de chuva23°C a 32°C

Leia também: El Niño pode mudar o clima no ES em novembro; veja o que esperar

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Espírito SantoPrevisão do tempo

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por

Usamos cookies para melhorar sua experiência. Detalhes