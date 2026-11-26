A possibilidade de chuvas intensas, acompanhadas de raios e ventos, motivou um novo alerta da Defesa Civil para o Sul do Espírito Santo nesta quinta-feira (26).

O comunicado orienta a população a redobrar a atenção diante das condições meteorológicas previstas para as quatro horas seguintes à emissão do aviso.

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A recomendação é evitar a exposição a situações de risco durante o período de instabilidade.

Em caso de emergência, a Defesa Civil orienta os moradores a acionarem o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

O comunicado não detalha os municípios abrangidos pelo alerta, o volume de chuva esperado nem a intensidade dos ventos.

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