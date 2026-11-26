Atenção, capixabas! Defesa Civil alerta para chuvas intensas nas próximas horas no Sul do ES
Defesa Civil do ES emite alerta de chuvas intensas, raios e ventos para as próximas quatro horas. População deve redobrar a atenção durante o período.
A possibilidade de chuvas intensas, acompanhadas de raios e ventos, motivou um novo alerta da Defesa Civil para o Sul do Espírito Santo nesta quinta-feira (26).
O comunicado orienta a população a redobrar a atenção diante das condições meteorológicas previstas para as quatro horas seguintes à emissão do aviso.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A recomendação é evitar a exposição a situações de risco durante o período de instabilidade.
Em caso de emergência, a Defesa Civil orienta os moradores a acionarem o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
O comunicado não detalha os municípios abrangidos pelo alerta, o volume de chuva esperado nem a intensidade dos ventos.
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