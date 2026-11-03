Atenção! Ciclone e frente fria devem provocar chuvas fortes e queda de temperatura no Espírito Santo

Uma nova frente fria associada à formação de um ciclone extratropical deve provocar mudanças no tempo em diferentes regiões do Brasil nesta semana. Segundo a Climatempo, o sistema começa a se organizar entre quarta-feira (4) e quinta-feira (5), próximo ao litoral de Santa Catarina, e a frente fria deve chegar ao Espírito Santo na sexta-feira (6), aumentando as condições para chuva.

A mudança começa com a intensificação de uma área de baixa pressão entre o Paraguai, a Argentina e o Sul do Brasil. Esse sistema dará origem a um ciclone extratropical de intensidade moderada a forte, que contribuirá para o avanço da frente fria pelo território brasileiro.

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Na quinta-feira (5), a frente fria avança pelo Sul em direção ao Sudeste e ao Centro-Oeste, favorecendo a ocorrência de chuvas intensas e temporais.

Frente fria deve atingir o Espírito Santo na sexta-feira

De acordo com a Climatempo, a frente fria deve alcançar o Espírito Santo na sexta-feira (6), assim como o norte de Minas Gerais e o sul da Bahia.

Com a aproximação do sistema, as condições para chuva aumentam no território capixaba. A previsão indica possibilidade de instabilidades, mas ainda não detalha quais municípios poderão registrar os maiores volumes.

Em cidades como Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul, e nos municípios do Caparaó e da Grande Vitória, a população deve acompanhar as atualizações meteorológicas ao longo da semana.

É importante destacar que a previsão é de passagem da frente fria pelo Espírito Santo, e não de passagem direta do centro do ciclone pelo Estado.

Ciclone também deve provocar queda nas temperaturas

Além da chuva, o sistema favorecerá a entrada de uma massa de ar frio no Brasil.

A queda nas temperaturas começa pelo Sul na quinta-feira (5). Na sexta-feira (6), o ar frio avança sobre Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e o centro-sul de Minas Gerais.

No sábado (7), essas regiões devem registrar temperaturas mais amenas. Para o Espírito Santo, o boletim apresentado não especifica a intensidade de uma possível queda nos termômetros.

Chuva deve continuar no fim de semana

No sábado (7), a frente fria deve alcançar o litoral sul da Bahia e contribuir para a formação de novas áreas de instabilidade.

A previsão também indica chuva em partes do Nordeste, Tocantins, Pará e Amazonas.

Antes da chegada do sistema, o calor e a umidade continuarão favorecendo pancadas de chuva em diferentes regiões do país, principalmente durante as tardes e noites.