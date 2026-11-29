Os motoristas que circulam por Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, devem ficar atentos às mudanças no trânsito neste domingo (29). Mais uma edição da Avenida de Lazer vai interromper temporariamente a circulação de veículos em dois pontos da cidade.

Na Avenida Beira Rio, a interdição acontece das 6h30 às 11h30. O bloqueio compreende o trecho entre a Praça Jerônimo Monteiro, na altura da Ponte Karin Tanure, e a Rua Pedro Dias, em frente à ponte de pedestres Governador João Bley.

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Já no bairro IBC, a interdição ocorre das 8h às 11h, na Avenida Dr. Félix Cheim. O bloqueio abrange o trecho entre o início do bairro e a Rua Dário Cunha, nas proximidades do Cemitério Park.

Confira os horários das interdições em Cachoeiro

Avenida Beira Rio: das 6h30 às 11h30;

das 6h30 às 11h30; Avenida Dr. Félix Cheim (IBC): das 8h às 11h.

A orientação é que os motoristas planejem seus trajetos com antecedência e redobrem a atenção ao circular pelas imediações dos trechos interditados.

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