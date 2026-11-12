Band Cidades Excelentes 2026: gestão do prefeito Nirrô leva Alegre a conquistar quatro premiações

O município de Alegre alcançou mais um importante reconhecimento estadual, na última terça-feira (10), ao conquistar quatro premiações no Prêmio Band Cidades Excelentes 2026, iniciativa do Grupo Bandeirantes de Televisão, Rede Tribuna e Instituto AQUILA, que reconhecem boas práticas de gestão pública e os resultados alcançados pelos municípios brasileiros.

Alegre foi premiada em três importantes pilares de avaliação: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência (1°); Educação; e Infraestrutura e Sustentabilidade (Ranking 3), demonstrando avanços em áreas fundamentais para o desenvolvimento do município e a qualidade de vida da população.

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Além dos destaques nessas categorias, Alegre conquistou o principal reconhecimento da premiação, sendo eleita Vencedora Estadual 2026 entre os municípios de 30 mil a 100 mil habitantes do Espírito Santo.

Os resultados refletem o trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Alegre, por meio de suas secretarias e equipes técnicas, com foco no planejamento, na responsabilidade com os recursos públicos, na melhoria dos serviços e na implementação de políticas públicas voltadas às necessidades da população.

O reconhecimento também evidencia a importância de uma gestão comprometida com a eficiência administrativa, a transparência e o desenvolvimento sustentável, consolidando avanços que contribuem para o fortalecimento do município.