Bebê é hospitalizado após ingerir lança-perfume dentro de casa no ES

Uma criança de 1 ano e 8 meses ingeriu lança-perfume dentro de uma residência, nesta segunda-feira (2), no município de São Mateus.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Roberto Silvares. Apesar do ocorrido, não corre risco de morte.

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Uma jovem, de 19 anos, é suspeita de ter levado uma garrafa com a substância para o imóvel e deixado o recipiente sobre uma mesa. Em circunstâncias que ainda serão apuradas, a criança teve acesso ao produto e acabou ingerindo o conteúdo.

A mãe da criança e a suspeita foram encaminhadas à Delegacia Regional de São Mateus. O delegado da Central de Teleflagrante deverá definir as providências após a conclusão dos depoimentos.