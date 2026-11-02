Bebê engasgado é salvo por agentes da Guarda Municipal em Marataízes
Familiares procuraram ajuda diretamente na sede da corporação diante da emergência.
Agentes da Guarda Civil Municipal de Marataízes salvaram a vida de um bebê que havia se engasgado neste domingo (1º). A criança estava com familiares de Cachoeiro de Itapemirim, que procuraram ajuda diretamente na sede da corporação diante da emergência.
Ao perceberem a situação, os agentes agiram rapidamente e realizaram os procedimentos de primeiros socorros para desobstruir as vias respiratórias do bebê. A intervenção foi bem-sucedida, e a criança voltou a respirar.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Como agir em caso de engasgo
Os procedimentos variam conforme a idade da vítima. Em bebês com menos de um ano, a orientação é realizar cinco golpes firmes nas costas, com a criança apoiada de bruços sobre o antebraço e a cabeça posicionada abaixo do corpo. Em seguida, devem ser feitas cinco compressões no tórax, alternando os movimentos até a desobstrução.
Já em crianças maiores de um ano e adultos, as recomendações incluem golpes nas costas e, quando necessário, compressões abdominais, conhecidas como manobra de Heimlich.
Em qualquer situação de emergência, é importante acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo telefone 192, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193. Se a vítima perder a consciência, o atendimento deve ser iniciado imediatamente por pessoas capacitadas, com acionamento dos serviços de emergência.
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