O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) realizou, entre os dias 5 e 10 de novembro de 2026, a pesquisa de preços para a Black Friday. Ao todo, mais de 40 produtos foram analisados em diferentes lojas físicas e plataformas on-line. Os resultados revelam oscilações expressivas, com variações que chegaram a 230% entre um estabelecimento e outro.

Com a proximidade da Black Friday, o Procon-ES reforça a necessidade de atenção redobrada para evitar falsas promoções, práticas enganosas e gastos acima do planejado.

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A pesquisa é realizada anualmente para orientar os consumidores capixabas e facilitar a identificação de boas oportunidades de compra. A recomendação é acompanhar os preços com antecedência, já que os valores podem oscilar em períodos promocionais.

Diante dos resultados, a diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, reforça a importância de pesquisar e comparar os preços antes de realizar as compras.

“O consumidor não deve se deixar levar apenas pelo percentual de desconto anunciado. É fundamental verificar o histórico dos preços, comparar as ofertas e avaliar as condições de pagamento. A pesquisa é uma ferramenta importante para evitar falsas promoções e garantir escolhas mais conscientes”, destacou.

Na pesquisa on-line, a maior diferença identificada foi de 230% no preço à vista de uma churrasqueira elétrica Mondial CH 05. O produto foi encontrado por valores entre R$ 140,76 e R$ 464,61. Já na pesquisa presencial, a maior variação foi de 138% no preço de uma cafeteira expresso Três Corações Passione, encontrada por valores entre R$ 179,90 e R$ 429,00.

Outros produtos também apresentaram diferenças significativas. No levantamento on-line, um jogo de panelas Eirilar de 10 peças apresentou variação de 145% no preço à vista e de 178% no preço a prazo. Um smartwatch Redmi Watch 5 Active teve diferença de 167% à vista e 206% a prazo.

Nas lojas físicas, a pesquisa identificou variação de 114% no preço à vista de uma sanduicheira Amvox AMS 500. Uma cafeteira elétrica Arno Perfectta apresentou diferença de 119% entre os estabelecimentos pesquisados.

Por isso, o Procon-ES orienta que os consumidores pesquisem os preços com antecedência, comparem as condições de pagamento e verifiquem se os descontos anunciados representam, de fato, uma vantagem. Também é importante considerar o valor do frete e as condições de entrega nas compras on-line.

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