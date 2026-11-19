O governador do Estado, Ricardo Ferraço, apresentou, nesta quarta-feira (18), no Palácio Anchieta, em Vitória, o Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável Campo do Amanhã.

Com investimentos estimados em US$ 148,5 milhões (cerca de R$ 830 milhões), a iniciativa será desenvolvida em parceria com o Banco Mundial e tem como objetivos melhorar a resiliência climática e ampliar o acesso dos agricultores capixabas aos mercados.

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O programa reúne ações voltadas ao fortalecimento da agricultura capixaba, à modernização da produção rural, à ampliação do uso de tecnologias sustentáveis, à recuperação de áreas degradadas e à melhoria da infraestrutura de acesso às propriedades.

A proposta também contempla o fortalecimento das instituições responsáveis pela pesquisa, assistência técnica, extensão rural, defesa agropecuária e proteção florestal.

“Estamos encerrando o ano com forte volume de investimentos e deixando um planejamento robusto e organizado, especialmente para o ano que vem. Esse programa nasce com um investimento grande e organizado para nossos agricultores e isso só é possível graças à situação fiscal e à capacidade de liquidez do Governo do Estado, conquistadas por sermos Nota A. Esses recursos ficarão como um legado importante e traduzem a relevância do agronegócio para todos nós, capixabas”, afirmou o governador Ricardo Ferraço.

Coordenado pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), o Campo do Amanhã será executado em parceria com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).

O projeto está em fase final de estruturação para a formalização do Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial. A iniciativa será viabilizada por meio de uma operação de crédito negociada pela Subsecretaria de Captação de Recursos (Subcap), vinculada à Secretaria de Economia e Planejamento (SEP).

Do total de US$ 148,5 milhões previstos, US$ 118,8 milhões correspondem aos recursos do financiamento com o Banco Mundial, enquanto US$ 29,7 milhões serão aportados como contrapartida do Estado.

Programa prevê atendimento a oito mil famílias rurais

O Campo do Amanhã está estruturado em três componentes: Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), inovação tecnológica e desenvolvimento de negócios rurais; recuperação, manutenção e melhoria da infraestrutura viária rural; e pesquisa, extensão, gestão e fortalecimento das capacidades institucionais.

Entre as principais entregas previstas estão o atendimento a 8 mil famílias rurais com serviços de ATER, a concessão de 800 apoios diretos individuais para investimentos produtivos e 110 apoios coletivos a organizações de produtores rurais. As iniciativas serão acompanhadas de capacitação e consultoria em gestão e governança.

Na área ambiental, o programa prevê a recomposição florestal de 300 hectares e a recuperação de 600 hectares de pastagens degradadas. Em infraestrutura, estão previstas a recuperação e a manutenção de 200 quilômetros de estradas rurais em trechos do Programa Caminhos do Campo.

O projeto também contempla a construção de 30 escritórios compartilhados do Incaper e do Idaf, além da recuperação e modernização da infraestrutura de pesquisa de cinco fazendas do Incaper. Outra frente prevê a estruturação de um ecossistema integrado de sistemas de informação, assistência técnica e extensão rural digital, inteligência institucional e governança digital.

Na área de inovação, está previsto o apoio ao desenvolvimento de 20 soluções tecnológicas voltadas aos desafios da agropecuária, por meio do Programa Agroinventores. O Campo do Amanhã também prevê capacitações e missões técnicas para fortalecer as competências dos servidores do Incaper e do Idaf.

Para o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, o programa representa uma oportunidade de ampliar o apoio aos produtores e preparar o meio rural para os desafios climáticos e de mercado.

“Estamos estruturando um programa que reúne investimentos em assistência técnica, inovação, infraestrutura e sustentabilidade. A proposta é levar mais tecnologia ao campo, melhorar as condições de produção e ampliar as oportunidades para os agricultores capixabas. Com o Campo do Amanhã, queremos fortalecer a capacidade de adaptação do meio rural e criar condições para um desenvolvimento mais sustentável e competitivo”, destacou Bergoli.

Também estiveram presentes o secretário de Estado da Economia e Planejamento, Álvaro Duboc; representantes do Banco Mundial; o diretor-geral do Incaper, André Barros; o diretor-geral do Idaf, Ronaldo Lubiana; o diretor-geral da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), Rodrigo Varejão; além de representantes de cooperativas e instituições do setor agropecuário.

Diálogo e participação social

A participação da sociedade é uma das etapas finais da preparação do Campo do Amanhã. Para isso, está sendo estruturado o Plano de Envolvimento das Partes Interessadas (PEPI), documento que identifica os diferentes públicos relacionados ao programa e estabelece estratégias de comunicação, consulta, participação e acompanhamento durante as etapas de preparação e execução.

Entre os públicos envolvidos estão agricultores familiares, associações e cooperativas rurais, mulheres e jovens do campo, comunidades quilombolas e tradicionais, organizações da sociedade civil, prefeituras, instituições de pesquisa e ensino, entidades representativas e demais cidadãos interessados.

As contribuições recebidas serão registradas e analisadas e poderão subsidiar o aperfeiçoamento do planejamento, das medidas de prevenção e mitigação de impactos e das estratégias de execução do programa.

Como parte desse processo, a Seag realizará uma consulta pública virtual nesta quinta-feira (19), às 10 horas. O encontro apresentará o Projeto Campo do Amanhã e o Plano de Envolvimento das Partes Interessadas, com espaço para esclarecimento de dúvidas, sugestões e contribuições da sociedade.

Serviço

Consulta pública virtual – Projeto Campo do Amanhã e Plano de Envolvimento das Partes Interessadas (PEPI)

Data: 19 de novembro de 2026 (quinta-feira)

Horário: 10 horas

Formato: virtual, pela plataforma Zoom

Inscrições: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_E2Feuer_Q3CAYQofPh4tMQ