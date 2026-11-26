Cachoeiro investe mais de R$ 332 mil na cultura comunitária e fortalece rede de Pontos de Cultura
O projeto também prevê oito mostras públicas de capoeira em praças e outros espaços públicos de Cachoeiro
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SEMCULT), está destinando R$ 332.280,06 ao fortalecimento da cultura de base comunitária no município. Os investimentos contemplam projetos culturais continuados e premiações para entidades e coletivos que desenvolvem atividades culturais nos bairros e nas comunidades.
Os recursos são distribuídos por meio dos Editais de Chamamento Público nº 12 e nº 13/2026, realizados no âmbito da Política Nacional Cultura Viva, com financiamento do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, Wanderson Amorim, o investimento representa o reconhecimento de quem mantém a cultura viva nos territórios e contribui diretamente para a formação de novas gerações.
“Nosso objetivo é fortalecer quem faz cultura na base, dentro das comunidades, muitas vezes com muito esforço e poucos recursos. São associações, coletivos, mestres da cultura popular e agentes culturais que preservam tradições, transmitem conhecimentos e promovem inclusão social. Quando investimos nesses projetos, estamos valorizando a identidade de Cachoeiro e garantindo que a política cultural chegue a diferentes territórios do município”, destacou o secretário.
Capoeira, ancestralidade e formação cultural
Entre as iniciativas contempladas está o projeto “MOCAMBOS – Porque antes de mim, fomos”, da Associação Cultural Mocambos Capoeira, selecionado em primeiro lugar no Edital nº 13/2026, com investimento de R$ 100.000,06 e período de execução de 12 meses.
A proposta prevê 16 atividades culturais gratuitas, sendo oito encontros formativos e oito mostras públicas de capoeira, além de ações de comunicação, registro e preservação da memória cultural.
A programação de formação, intitulada “Entre-Laços Culturais – Formação em Cultura, Ancestralidade e Patrimônio Vivo”, oferecerá 40 vagas e carga horária total de 24 horas. Os encontros serão realizados na sede da associação, no bairro Gilson Carone, com participação de mestres da cultura popular, pesquisadores, educadores e agentes culturais.
Entre os assuntos abordados estão história da capoeira, ancestralidade afro-brasileira, patrimônio cultural, letramento racial, cidadania, direitos culturais, elaboração de projetos, gestão cultural e mobilização comunitária.
Os participantes terão acesso a material pedagógico, alimentação, certificação e intérprete de Libras durante todos os encontros.
O projeto também prevê oito mostras públicas de capoeira em praças e outros espaços públicos de Cachoeiro. A programação contará com a contratação de oito grupos, destinando R$ 24 mil diretamente à remuneração dos artistas e garantindo, no mínimo, 80 participações artísticas.
As atividades terão como público diferentes faixas etárias, com atenção especial aos moradores de territórios em situação de vulnerabilidade social, jovens em formação na capoeira e integrantes de grupos culturais.
Com atuação em Cachoeiro desde 2009, a Associação Cultural Mocambos Capoeira mantém atividades gratuitas para mais de 100 alunos, desenvolvendo ações de preservação da cultura afro-brasileira, inclusão social, formação cidadã e transmissão de saberes entre gerações.
O Edital nº 13/2026 prevê investimento total de R$ 200.000,12 para a celebração de duas parcerias por meio de Termos de Compromisso Cultural. A segunda entidade está em fase de apresentação da documentação necessária à formalização da parceria, conforme convocação publicada no Diário Oficial do Município nº 7729.
Treze Pontos de Cultura serão premiados
Outra frente de investimento é o Edital nº 12/2026, que prevê 13 premiações para Pontos de Cultura de Cachoeiro de Itapemirim.
Cada iniciativa selecionada receberá R$ 10.175,38, totalizando R$ 132.279,94.
O objetivo é reconhecer a trajetória e a contribuição de entidades e coletivos que desenvolvem atividades culturais em suas comunidades, muitas vezes de forma voluntária e com recursos próprios limitados.
A iniciativa valoriza trabalhos voltados à preservação da memória, das tradições populares e das identidades culturais do município. O edital também possibilita a certificação de novos Pontos de Cultura, ampliando a Rede Municipal e incentivando o surgimento de outras iniciativas nos territórios.
Wanderson Amorim ressaltou que a política de investimentos busca descentralizar as ações culturais e ampliar as oportunidades para quem atua diretamente nas comunidades.
“Cultura não acontece apenas nos grandes palcos e nos eventos de maior público. Ela também está nos bairros, nas associações, nos grupos tradicionais e no trabalho diário de pessoas que dedicam suas vidas à preservação dos nossos saberes e da nossa história. Queremos ampliar esse reconhecimento, estimular novos projetos e fazer com que cada vez mais comunidades sejam protagonistas da política cultural de Cachoeiro”, afirmou.
Recursos ultrapassam R$ 332 mil
Somados, os dois editais representam R$ 332.280,06 em investimentos previstos para a cultura comunitária de Cachoeiro.
Os recursos são provenientes do Governo Federal, repassados pelo Ministério da Cultura, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), no âmbito da Política Nacional Cultura Viva (PNCV).
A iniciativa reforça a política de democratização do acesso aos recursos públicos da cultura, valorização dos saberes tradicionais, fortalecimento da diversidade cultural e reconhecimento do papel das comunidades na construção e preservação da identidade cultural do município.
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