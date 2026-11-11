Câmara de Cachoeiro aprova abono de R$ 5 mil para servidores em dezembro
A medida representa uma iniciativa de valorização dos profissionais que atuam diariamente no funcionamento do Legislativo e contribuem para a prestação dos serviços públicos à população.
Os vereadores de Cachoeiro de Itapemirim aprovaram, durante a sessão ordinária desta terça-feira (10), o projeto de lei que concede abono pecuniário de R$ 5 mil aos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal. O pagamento será realizado em parcela única, no mês de dezembro de 2026.
A medida representa uma iniciativa de valorização dos profissionais que atuam diariamente no funcionamento do Legislativo e contribuem para a prestação dos serviços públicos à população.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Além do reconhecimento ao trabalho dos servidores, o benefício também vai movimentar a economia do município neste fim de ano. Com o pagamento próximo ao Natal, os recursos vão circular no comércio local, fortalecendo as vendas e beneficiando diferentes setores da economia.
A concessão do benefício foi planejada considerando a disponibilidade orçamentária e financeira da Câmara, observando os critérios de responsabilidade na gestão dos recursos públicos. A medida busca conciliar o reconhecimento aos servidores com o equilíbrio das contas do Legislativo.
A Mesa Diretora destaca que valorizar os servidores é também reconhecer a importância de cada profissional para o funcionamento da instituição.
“Os servidores são parte fundamental da Câmara Municipal. São profissionais que, com dedicação e compromisso, contribuem diariamente para que o Legislativo cumpra sua missão de representar a população e prestar um serviço público de qualidade. Essa iniciativa é uma forma de reconhecer esse trabalho e também de contribuir para movimentar a economia de Cachoeiro neste período tão importante para o comércio”, ressalta a Mesa Diretora.
A concessão do abono contempla todos os servidores efetivos e comissionados da Câmara, conforme estabelecido no projeto aprovado. Vereadores não recebem o benefício.
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