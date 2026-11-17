A Câmara de Cachoeiro realizou nesta terça-feira (17), sessão extraordinária (sem pagamento de jeton) para discussão do Projeto de Lei Ordinária número 134/2026, a Lei Orçamentária Anual (LOA), que estima a receita e fixa despesas para o exercício de 2027.

Os projetos seguem à disposição dos vereadores e comissões permanentes para análise e apresentação de emendas. Conforme deliberado na sessão, os vereadores poderão apresentar emendas, caso queiram, até o dia 15 de dezembro. A próxima sessão extraordinária, para votação da LOA, será no dia 22 de dezembro.

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LOA (Projeto de Lei 134/2026)

O projeto com o Orçamento para 2027 estima que as despesas e receitas do município no próximo ano alcançarão o montante de R$ 1.285.000.000,00 (Um bilhão, duzentos e oitenta e cinco milhões de reais), sendo R$ 1.152.658.983,35 (Um bilhão, cento e cinquenta e dois milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, novecentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos) para a Administração Pública Municipal Direta e R$132.341.016,65 (Cento e trinta e dois milhões, trezentos e quarenta e um mil, dezesseis reais e sessenta e cinco centavos) para as Entidades da Administração Indireta.

As áreas com os maiores recursos previstos são Educação (R$ 369.996.799,19), Urbanismo (R$ 183.784.990,04), Administração (R$ 174.459.394,15) e Saúde (R$ 158.000.841,32).

A Agersa terá R$ 5.443.668,00 e o Ipaci ficará com R$ 136.897.348,65. A previsão de repasse anual para o Legislativo, fixado pela legislação federal em 6% do montante relativo às receitas tributárias e transferências, é de R$ 35.995.860,00.

Acompanhe a tramitação AQUI.

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