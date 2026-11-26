Capixaba escala o Monte Everest e testa tecnologia inovadora no Himalaia
Natural de Afonso Cláudio, Rogério Tristão tornou-se o quarto capixaba a alcançar o local e aproveitou a expedição para testar uma tecnologia voltada à mobilidade humana.
O executivo Rogério Tristão, natural de Afonso Cláudio, entrou para a história ao se tornar o quarto capixaba a alcançar o Campo Base do Monte Everest, no Himalaia, na Ásia. Localizado a 5.364 metros de altitude, o destino exige preparação física e resistência dos aventureiros.
Além da conquista pessoal, a expedição teve uma missão tecnológica. Durante a viagem, o capixaba testou um exoesqueleto, equipamento vestível que oferece suporte aos movimentos do corpo e amplia as capacidades físicas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A iniciativa integra uma pesquisa voltada ao desenvolvimento de soluções para pessoas com mobilidade reduzida e para atividades que exigem maior desempenho físico.
Meses de preparação para o Everest
Para enfrentar as condições do Himalaia, Tristão dedicou meses à preparação física, às pesquisas técnicas e ao planejamento logístico.
A rotina de treinamento incluiu a prática de rucking, modalidade que consiste em caminhar carregando peso extra. Entre os exercícios, o executivo realizava caminhadas de 40 minutos em esteira inclinada, com 20 quilos nas costas.
A jornada começou em Kathmandu, no Nepal, de onde seguiu de avião até Lukla. O capixaba percorreu diversas localidades até alcançar o Campo Base do Everest, ponto de apoio para alpinistas que buscam chegar ao cume da montanha.
Tecnologia em condições extremas
Tristão realizou o teste prático do exoesqueleto em Namche Bazaar, a 3.440 metros de altitude. A experiência permitiu identificar ajustes necessários para o funcionamento contínuo do equipamento em ambientes externos.
“Alguns itens como compensação da pressão do ar e controle de temperatura precisam ser melhor ajustados para um uso externo contínuo de 5h. É exatamente esse tipo de dado que só o campo nos dá”, explica Tristão.
O equipamento ainda está em fase de pesquisa e desenvolvimento. A proposta é estudar modelos existentes e, futuramente, avançar para a fabricação em Vitória, em parceria com uma empresa de Shenzhen, na China.
O executivo atua no mercado de inovação e tecnologia desde a década de 1990. Agora, direciona sua carreira para a robótica vestível.
História familiar inspira pesquisa
Por trás do desafio tecnológico, existe uma motivação pessoal. O pai do executivo teve Alzheimer, doença que comprometeu significativamente sua mobilidade.
A experiência de acompanhar a perda de autonomia do familiar despertou em Tristão o interesse pelo desenvolvimento de tecnologias capazes de auxiliar pessoas com limitações físicas.
“Ver a perda de autonomia do meu pai me marcou profundamente. Meu propósito com essa pesquisa vai além do mercado de trabalho como auxiliar de carga e armazenagem. Quero ajudar pessoas com mobilidade reduzida a recuperarem autonomia e dignidade. Quando a tecnologia acompanha cada movimento, novos limites podem ser alcançados”, afirma.
Com a experiência no Himalaia, o capixaba pretende utilizar os dados coletados para orientar novas etapas da pesquisa. O objetivo é desenvolver e, futuramente, produzir no Espírito Santo equipamentos que contribuam para a mobilidade humana.
Informações: Montanhas Capixabas.
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