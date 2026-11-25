A Banda Jovem Música na Rede, formada por estudantes da Rede Pública Estadual do Espírito Santo, conquistou o primeiro lugar nas categorias Infantojuvenil, Juvenil e Sênior das modalidades Concerto e Marcha, durante o Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras 2026.

Promovida pela Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras (LBF), a competição foi realizada entre os dias 20 e 22 de novembro, em João Pessoa, na Paraíba.

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Além dos seis primeiros lugares nas apresentações musicais, o grupo recebeu premiações pela atuação do Pelotão Nobre, responsável por conduzir a banda durante o deslocamento, e da Baliza, que realiza apresentações coreográficas.

O Pelotão Nobre conquistou o primeiro lugar na categoria Infantojuvenil e o segundo lugar na Juvenil, enquanto a Baliza obteve a segunda colocação.

A Banda Jovem contou com integrantes dos polos Sul, Centro e Norte do Espírito Santo, que participaram de meses de ensaios e atividades de preparação para o campeonato. A delegação reuniu estudantes, professores, regentes e membros da equipe responsáveis pelo acompanhamento e pela organização das apresentações.

Durante a competição, os participantes tiveram contato com grupos musicais de estados como São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Pernambuco, Paraná, Bahia, Sergipe e Tocantins. A participação integrou as atividades do projeto Bandas nas Escolas, que oferece formação musical a estudantes da Rede Estadual.

Programa Música na Rede

O programa Música na Rede é uma iniciativa da Secretaria da Educação (Sedu), em parceria com a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e a Fundação de Amparo e Apoio à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).

O programa contempla os projetos Bandas nas Escolas, Corais nas Escolas, Orquestras de Violões nas Escolas e Orquestra Jovem. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à educação musical por meio do ensino coletivo, além de desenvolver pesquisas sobre os impactos das atividades na formação dos estudantes e nas políticas públicas de educação.

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