Estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio participaram de uma programação cultural na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Ana Monteiro de Paiva, em Alegre. A atividade ocorreu nessa quarta-feira (18), como culminância das ações de Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER) desenvolvidas pela unidade escolar.

A programação foi dedicada à valorização da história e da cultura afro-brasileira e africana, da identidade negra, da ancestralidade e do respeito à diversidade. O evento contou com apresentações artísticas, musicais, literárias e lúdicas, vivências sobre plantas medicinais e atividades voltadas à valorização dos saberes tradicionais, envolvendo estudantes, professores, equipe gestora e comunidade escolar.

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As apresentações tiveram como base atividades pedagógicas desenvolvidas ao longo do ano letivo, em diferentes disciplinas, com foco na valorização da história e da cultura afro-brasileira e africana. Os próprios estudantes produziram materiais como bonecas africanas, pinturas em telas, máscaras, mandalas e cartazes, além de participarem de rodas de conversa e outras atividades de reflexão e aprendizagem.

Segundo os docentes, a iniciativa possibilitou compartilhar as aprendizagens construídas ao longo das ações de ERER e ampliar a participação dos estudantes em atividades coletivas.

O professor de Geografia Ronilson Oliveira Paulino destacou a importância da iniciativa. “Trabalhar a Educação das Relações Étnico-Raciais é assumir o compromisso com uma escola que reconhece histórias, valoriza identidades e enfrenta todas as formas de preconceito. Esta programação representa o envolvimento dos nossos estudantes e de toda a equipe escolar na construção de uma educação mais humana, plural e respeitosa”, afirmou.

“Fiquei muito feliz, especialmente por ser uma mulher preta, ao ver o envolvimento de toda a escola nessas atividades. Foi muito bonito ver professores e alunos participando, valorizando nossa história e nossa cultura. Senti muito orgulho e alegria em fazer parte desse momento tão especial”, relatou a Estudante Sarah Alexandrina Carmo de Souza Silva.

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