Castelo: caminhonete capota na ES-475 e cai em área de vegetação
O fato ocorreu na Serra da Fazenda Prata, uma região cercada por montanhas e vegetação.
O motorista de uma caminhonete precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após o veículo que dirigia capotar na tarde deste sábado (7), na ES-475, em Castelo. O fato ocorreu na Serra da Fazenda Prata, uma região cercada por montanhas e vegetação.
Imagens divulgadas pelo perfil @castelosemlimites mostra uma caminhonete Chevrolet Montana capotada, com as rodas voltadas para cima, em uma área de vegetação às margens da rodovia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O veículo ficou parcialmente tombado entre arbustos e plantações, com parte da estrutura inferior exposta.
O Samu foi acionado, prestou os primeiros atendimentos ao motorista e o encaminhou à Santa Casa de Misericórdia de Castelo.
Não há informações oficiais sobre a dinâmica do acidente nem sobre o estado de saúde do motorista.
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