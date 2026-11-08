Castelo: caminhonete capota na ES-475 e cai em área de vegetação

O motorista de uma caminhonete precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após o veículo que dirigia capotar na tarde deste sábado (7), na ES-475, em Castelo. O fato ocorreu na Serra da Fazenda Prata, uma região cercada por montanhas e vegetação.

Imagens divulgadas pelo perfil @castelosemlimites mostra uma caminhonete Chevrolet Montana capotada, com as rodas voltadas para cima, em uma área de vegetação às margens da rodovia.

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O veículo ficou parcialmente tombado entre arbustos e plantações, com parte da estrutura inferior exposta.

O Samu foi acionado, prestou os primeiros atendimentos ao motorista e o encaminhou à Santa Casa de Misericórdia de Castelo.

Não há informações oficiais sobre a dinâmica do acidente nem sobre o estado de saúde do motorista.