A morte do advogado, empresário e comunicador Antônio César Nunes Nemer, conhecido como Dr. César Nemer, aos 75 anos, provocou manifestações de pesar entre autoridades e profissionais da comunicação no Espírito Santo. O fundador da Rádio Cultura FM 101,7 morreu na tarde de domingo (22), e a Prefeitura de Castelo decretou luto oficial de sete dias em sua homenagem.

Natural de Castelo, no Sul do Estado, César Nemer nasceu em 23 de abril de 1951. Ao longo de sua trajetória, atuou na advocacia, no empreendedorismo e no rádio. Como proprietário e diretor-geral da Rádio Cultura, também trabalhou como locutor e apresentador dos programas Passando a Limpo e Jogo da Verdade.

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As informações divulgadas confirmam o falecimento na tarde de domingo, mas não esclarecem as circunstâncias nem a causa da morte. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o que provocou o óbito.

Autoridades lamentam a morte de César Nemer

O prefeito de Castelo, João Paulo Nali, manifestou tristeza pela perda e destacou a contribuição do comunicador para a história do município.

“Castelo perde uma pessoa que fez parte da sua história, com uma importante contribuição para a comunicação, o empreendedorismo e a nossa sociedade”, declarou o prefeito, que também prestou solidariedade à família, aos amigos e aos profissionais da Rádio Cultura.

O senador eleito Renato Casagrande também publicou uma homenagem nas redes sociais. Ele lembrou o carinho da população pelo radialista e destacou a presença de sua voz na vida dos moradores do Sul capixaba.

O ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, lamentou a partida de César Nemer e recordou sua atuação como jornalista e fundador da emissora. Na publicação, ressaltou o papel do comunicador na construção e no fortalecimento da comunicação regional.

Ricardo Ferraço também manifestou pesar e prestou solidariedade aos familiares, colaboradores da Rádio Cultura e amigos de César Nemer.

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, destacou a contribuição do radialista para a comunicação no Sul do Espírito Santo. A Prefeitura de Cachoeiro divulgou uma nota de pesar e se solidarizou com a população de Castelo.

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo também lamentou o falecimento. Em manifestação assinada pelo presidente da Casa, Marcelo Santos, a instituição reconheceu o pioneirismo do comunicador e sua contribuição para o rádio capixaba.

Castelo decreta luto oficial de sete dias

Em reconhecimento à trajetória de César Nemer, a Prefeitura de Castelo decretou luto oficial de sete dias.

Segundo o comunicado municipal, o velório acontece nesta segunda-feira (23), das 7h às 13h, no Centro Comunitário da Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha.

A Prefeitura informou que o sepultamento ocorrerá às 14h, no Cemitério de Castelo.