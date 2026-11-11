Chuva perde força no Espírito Santo e temperaturas sobem nesta quarta (11)

A chuva perde força no Espírito Santo nesta quarta-feira (11), e o sol volta a aparecer entre nuvens em algumas regiões do estado.

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), as áreas afastadas do litoral terão céu nublado, mas sem previsão de chuva.

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Já nas regiões litorâneas, a entrada de umidade do mar, transportada pelos ventos costeiros, favorece a ocorrência de chuva rápida em alguns momentos do dia.

As temperaturas apresentam um pequeno aumento em todo o estado. Os termômetros podem chegar aos 27 °C nas regiões Sul, Norte, Noroeste e Nordeste.

Na Grande Vitória, o sol aparece entre algumas nuvens, mas ainda há possibilidade de chuva passageira. Na capital, as temperaturas variam entre 18 °C e 25 °C.

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