Cidades

Defesa Civil emite alerta para Itapemirim: moradores devem se preparar para ventos e chuvas intensas

Diante das condições meteorológicas, a Defesa Civil orienta que os moradores redobrem a atenção

A Defesa Civil emitiu, nesta terça-feira (10), um alerta de impacto moderado para a possibilidade de chuvas intensas e ventos costeiros em todas as regiões do município. A previsão indica maior possibilidade de ocorrência dos fenômenos durante a tarde e a noite.

Diante das condições meteorológicas, a Defesa Civil orienta que os moradores redobrem a atenção, evitem áreas de risco durante os períodos de chuva e acompanhem as atualizações dos órgãos responsáveis.

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Em caso de emergência, a população deve procurar os órgãos competentes para receber atendimento e orientações.

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