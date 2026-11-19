A Prefeitura de Ibatiba terá o atendimento administrativo suspenso a partir de 23 de dezembro, em razão do recesso de fim de ano. O último dia de expediente será terça-feira, 22 de dezembro. A previsão consta no Decreto nº 140/2026, publicado em 17 de novembro. No total, serão 12 dias de folga para os servidores.

De acordo com o decreto, durante o período, os serviços essenciais continuarão funcionando normalmente, conforme as escalas de trabalho e a demanda. Estão incluídos o Pronto Atendimento Municipal Eliana Saraiva Trindade, o Hospital e Maternidade Municipal Dr. Ubirajara Faria Lopes e o transporte de pacientes para tratamento fora do município.

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Também serão mantidos os serviços de coleta de lixo, limpeza pública, vigilância patrimonial e as atividades dos coveiros. Outros setores considerados essenciais seguirão operando para garantir o atendimento à população.

O recesso coincide com os feriados de Natal, em 25 de dezembro, e Ano Novo, em 1º de janeiro. Considerando os fins de semana, o atendimento administrativo será retomado na segunda-feira, 4 de janeiro de 2027.