As fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo provocaram acumulados superiores a 100 milímetros em municípios do Sul do Estado. Iconha liderou os registros, com 117 milímetros de precipitação em 24 horas, segundo boletim meteorológico divulgado pela Defesa Civil Estadual nesta terça-feira (17).

O levantamento considera os dados das estações meteorológicas até as 9h desta terça-feira. São José do Calçado aparece na segunda posição, com 106 milímetros, seguido por Rio Novo do Sul, que registrou 97 milímetros.

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Em Cachoeiro de Itapemirim, os equipamentos contabilizaram 77 milímetros de chuva no mesmo período. O município enfrentou alagamentos e transtornos após o temporal registrado na noite de segunda-feira (16).

Outras cidades da região também apresentaram volumes expressivos, como Alfredo Chaves, com 78 milímetros, Anchieta e Apiacá, ambas com 72 milímetros, e Muqui, com 65 milímetros.

Veja as cidades com maiores acumulados de chuva no ES

Município Chuva (mm) Iconha 117 mm São José do Calçado 106 mm Rio Novo do Sul 97 mm Alfredo Chaves 78 mm Cachoeiro de Itapemirim 77 mm Anchieta 72 mm Apiacá 72 mm Muqui 65 mm

Fonte: Boletim de Acompanhamento Meteorológico do Espírito Santo (BAMES), de 17 de novembro de 2026.

Segundo o documento, os demais postos pluviométricos distribuídos pelo Espírito Santo registraram acumulados iguais ou inferiores a 60 milímetros durante o período analisado.

Defesa Civil mantém monitoramento das condições meteorológicas

O boletim também informou que o radar meteorológico do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), localizado em Santa Teresa, estava em funcionamento e não indicava ocorrência de chuvas no Estado no momento da atualização.

Apesar disso, a Defesa Civil Estadual emitiu um aviso meteorológico válido para a tarde e a noite desta terça-feira (17), com previsão de chuva intensa, ventos fortes, raios e possibilidade de granizo em todo o Espírito Santo.

O órgão classifica o impacto previsto como moderado.

A população pode acompanhar os alertas oficiais e receber comunicados gratuitos por SMS. Para realizar o cadastro, basta enviar o CEP da região de interesse para o número 40199.

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