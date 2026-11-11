CIEE abre 275 oportunidades no ES; veja quem pode se candidatar

Nesta semana, o Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo – CIEE/ES está com 186 vagas de estágio abertas para estudantes de diferentes níveis de ensino e outras 89 vagas para aprendizagem.

As oportunidades contemplam salários entre R$ 600,00 e 1.700,00 e estão distribuídas em 17 municípios capixabas, com maior concentração na Grande Vitória, que reúne 73% das vagas, seguida pelas regiões Norte (18%), Sul (7%) e Serrana (2%).

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Entre as cidades com maior número de vagas de estágio, aparecem Vitória (45), Vila Velha (44), Serra (25), Linhares (15) e Cariacica (14). As áreas de atuação com mais oportunidades são Administrativa, Educação, Comunicação, Marketing, Contabilidade e Construção Civil.

Também há ofertas em especialidades como Direito, Letras, Esportes, Química, Licenciatura, Indústria, entre outras.

Já para o Programa Aprendiz, são 89 vagas distribuídas por todas as regiões do estado, sendo a maior parte na Grande Vitória e para atuar nos segmentos administrativos, comércio atacadista ou varejista.

Para participar do programa de estágio é necessário ter pelo menos 16 anos e estar matriculado em uma instituição de ensino cursando o ensino médio, técnico ou superior. Já para ser um aprendiz, é preciso ter entre 14 e 24 anos (para pessoas com deficiência não há limitação de idade) e estar cursando ou ter concluído o ensino médio.

Para conferir todas as oportunidades e participar dos processos seletivos, os estudantes devem acessar a Vitrine de Vagas no portal do CIEE, onde deverão se cadastrar gratuitamente. Existe também o aplicativo “Meu CIEE”, disponível para Android e iOS.

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