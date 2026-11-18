O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) alerta os candidatos convocados na lista de suplentes do programa CNH Social 2026 que termina nesta quarta-feira (18) o prazo de matrícula para a obtenção do benefício. Os candidatos com o nome na lista devem fazer a matrícula na página do programa www.detran.es.gov.br/cnhsocial.

Confira se foi contemplado na lista de suplentes

A lista de suplentes contempla 3.008 candidatos, que foram convocados pelo Detran|ES em ordem de classificação para preencher as vagas não ocupadas pelos selecionados do programa por descumprimento das normas estabelecidas para a realização do processo de Habilitação, possibilitando o melhor aproveitamento das vagas ofertadas pelo Governo do Estado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Neste ano, o programa CNH Social 2026 atraiu 64.082 pessoas interessadas em uma das 9 mil vagas para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma totalmente gratuita. Os candidatos foram selecionados em três lotes de 3 mil beneficiários cada, conforme a classificação no programa.

Matrícula

Os candidatos selecionados na lista de suplentes devem fazer a matrícula até o dia 18 de novembro exclusivamente no site www.detran.es.gov.br.

O contemplado deve clicar na aba do programa “CNH Social”, localizada à esquerda do site, seguir no link de matrícula e preencher o formulário com os dados solicitados.

Prazos

Após a matrícula on-line, os beneficiários terão 15 dias corridos para procurar a autoescola indicada, presencialmente, e concluir a abertura do processo.

Na sequência, o candidato terá 30 dias corridos para a realização da biometria em uma unidade do Detran|ES, exames na clínica credenciada indicada e exame toxicológico para 1ª habilitação e as categorias D e E.

Os processos de Primeira Habilitação, Adição ou Mudança de Categoria deverão ser concluídos dentro do prazo de 12 meses, a contar da data da abertura do processo na autoescola.

O Detran|ES alerta que caso o candidato que foi contemplado não realize a matrícula pelo site do Detran|ES dentro do prazo, ele será desclassificado e ficará impedido de participar de novas etapas do programa CNH Social pelo período de três anos. Já o candidato

matriculado que não respeitar os prazos estabelecidos pelo programa será desclassificado, perderá o benefício e ficará impedido de realizar nova inscrição no programa CNH Social pelo período de cinco anos.

O Detran|ES destaca que, de acordo com as regras do programa CNH Social, é de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações, o cumprimento dos prazos estabelecidos e a manutenção dos dados atualizados, sob pena de ser considerado desistente do processo e perder o benefício.

Benefícios gratuitos concedidos aos selecionados

Os candidatos selecionados no programa CNH Social realizam todo o processo de habilitação, conforme a legislação nacional, até a obtenção da CNH gratuitamente.

O beneficiário tem direito aos seguintes procedimentos: captura biométrica na agência do Detran|ES; exames médicos e psicológicos em clínica credenciada ao Detran|ES; exame toxicológico para 1ª habilitação e as categorias D ou E em laboratório credenciado à Senatran; aulas teóricas pelo aplicativo da Senatran; 10 (dez) aulas práticas na autoescola; até três reprovações, seja na prova teórica ou prática; e até duas aulas práticas extras.

CNH Social 2026

Em 2026, o programa CNH Social ofereceu 9 mil vagas e ampliou a oferta de vagas para as mulheres capixabas, destinando 15% das vagas — ou seja, 1.350 oportunidades — para quilombolas, pescadoras artesanais e mulheres da agricultura familiar, sendo 5% (450 vagas) para cada grupo.

Foi mantida a reserva de 5% das vagas (450) para pessoas com deficiência e a distribuição de 10% das vagas — 900 ao todo — para estudantes da Rede Pública Estadual que fizeram a disciplina eletiva de “Educação de Trânsito”, oferecida pelo Detran|ES aos estudantes do Ensino Médio com conteúdo da parte teórica da formação do condutor. Em caso de vacância das vagas reservadas, estas foram revertidas para a ampla concorrência.

Leia também: CRECI abre seleção no ES com salários de até R$ 4.500; veja como participar

