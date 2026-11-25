Três cães, sendo dois da raça pitbull e um de pequeno porte, foram resgatados com sinais de abandono e ferimentos pelo corpo na manhã desta quarta-feira (25), no bairro Bento Ferreira, em Vitória. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), após diligências para apurar denúncias de maus-tratos a animais.

A ocorrência chegou ao conhecimento do delegado Leandro Piquet, responsável pelo Núcleo de Proteção aos Animais da DPMA, por volta das 6h30, após denúncias de moradores da região. Segundo os relatos, os cães estariam há algum tempo sem receber alimentação e água regularmente e dependeriam da ajuda de vizinhos para sobreviver.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Após receber imagens dos animais, o delegado foi até o endereço e constatou que dois deles apresentavam sinais de ferimentos. Um dos cães, de pequeno porte e pelagem preta, estava bastante magro e apresentava uma lesão na pata dianteira direita. Já um dos pitbulls tinha marcas de sangue e ferimentos na pata.

Diante da situação, foi solicitado apoio à Gerência de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Vitória e à Guarda Municipal. Com a chegada da equipe responsável pelo serviço municipal de resgate de animais, foi realizado o acesso ao imóvel, onde o terceiro cão foi localizado.

O animal, também da raça pitbull, apresentava diversos ferimentos, inclusive lesões provocadas por mordidas na cabeça e em outras partes do corpo. Segundo avaliação preliminar do médico-veterinário que acompanhava a equipe, havia ainda suspeita de lesões na região do ouvido, que precisariam de avaliação clínica.

Durante o atendimento, foi encontrada no imóvel uma certidão de nascimento em nome de um homem de 30 anos, apontado pelas testemunhas como tutor dos animais e ocupante da residência.

Os três cães foram resgatados pela equipe do serviço municipal e encaminhados ao Rancho Bela Vista, onde receberiam atendimento médico-veterinário.

A ocorrência foi registrada e será investigada pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias dos maus-tratos e apurar a eventual responsabilidade do tutor dos animais.

Leia também: Homem fica ferido após ser atropelado por moto em Cachoeiro