Concurso em Cachoeiro oferece salários de até R$ 7 mil para trabalhar 30 horas semanais

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim publicou o edital do Concurso Público nº 001/2026, que oferece 15 vagas imediatas para profissionais de nível superior.

O edital, que já estava disponível no site da banca organizadora, foi publicado nesta quinta-feira (5), no Diário Oficial do município. Os salários variam de R$ 3.412,50 a R$ 7.046,62, além de auxílio-alimentação de R$ 1.314,82.

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As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação, como Direito, Contabilidade, Administração, Recursos Humanos e Comunicação. Todos os cargos têm jornada de trabalho de 30 horas semanais.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto ACCESS, banca organizadora do concurso, a partir das 14h do dia 10 de novembro até as 23h59 do dia 17 de dezembro de 2026.

Confira os cargos e as vagas

O concurso oferece oportunidades para oito cargos, com distribuição de vagas da seguinte forma:

Procurador Legislativo: 1 vaga – salário de R$ 7.046,62. Exige graduação em Direito e inscrição na OAB.

Auditor Interno Público: 1 vaga – salário de R$ 3.675,00. Exige graduação em Ciências Contábeis e registro no CRC.

Analista Legislativo – Especialista em Contabilidade: 2 vagas – salário de R$ 3.675,00. Exige graduação em Ciências Contábeis e registro no CRC.

Analista Legislativo – Especialista Financeiro: 1 vaga – salário de R$ 3.412,50. Exige graduação em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou Engenharia.

Analista Legislativo – Especialista em Recursos Humanos: 2 vagas – salário de R$ 3.412,50. Exige graduação em Ciências Contábeis, Administração ou Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos.

Analista Legislativo – Especialista em Comunicação: 1 vaga – salário de R$ 3.412,50. Exige graduação em Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Marketing ou Relações Públicas.

Analista Legislativo – Especialista em Direito: 2 vagas – salário de R$ 3.412,50. Exige graduação em Direito.

Analista Legislativo – Geral: 5 vagas – salário de R$ 3.412,50. Exige ensino superior completo em qualquer área.

Do total de 15 vagas, 13 são destinadas à ampla concorrência, uma é reservada a pessoas com deficiência (PcD) e uma a pessoas negras (pretas ou pardas).

Inscrições e taxas

Para participar, o candidato deverá acessar o site www.access.org.br, realizar o cadastro e preencher o formulário de inscrição, escolhendo o cargo desejado.

As taxas são de R$ 100 para o cargo de Procurador Legislativo e R$ 60 para os demais cargos. O pagamento deverá ser feito por boleto bancário, com prazo até 18 de dezembro de 2026.

O edital também prevê isenção total da taxa para candidatos que se enquadrem nos critérios legais, incluindo pessoas inscritas no CadÚnico e doadores de sangue que comprovem pelo menos duas doações nos 365 dias anteriores à publicação do edital. Os pedidos de isenção deverão ser feitos nos dias 10 e 11 de novembro.

Quando será a prova?

As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 28 de fevereiro de 2027. Os locais de aplicação serão divulgados em 22 de fevereiro, no site da banca organizadora.

Todos os candidatos passarão por prova objetiva e discursiva. A avaliação de títulos também está prevista no edital e terá caráter classificatório.

O resultado definitivo do concurso está previsto para 6 de maio de 2027, conforme o cronograma inicial.

Onde consultar o edital?

O edital completo, com os requisitos específicos de cada cargo, atribuições, conteúdo das provas, critérios de avaliação, regras para reserva de vagas e demais orientações, está disponível na página oficial do Instituto ACCESS.

Os candidatos devem ler atentamente o documento antes de realizar a inscrição e acompanhar as atualizações e comunicados publicados pela banca organizadora.

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