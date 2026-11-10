Concurso em Cachoeiro oferece salários de até R$ 7 mil para trabalhar 30 horas semanais
Para participar, o candidato deverá acessar o site www.access.org.br, realizar o cadastro e preencher o formulário de inscrição, escolhendo o cargo desejado.
A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim publicou o edital do Concurso Público nº 001/2026, que oferece 15 vagas imediatas para profissionais de nível superior.
O edital, que já estava disponível no site da banca organizadora, foi publicado nesta quinta-feira (5), no Diário Oficial do município. Os salários variam de R$ 3.412,50 a R$ 7.046,62, além de auxílio-alimentação de R$ 1.314,82.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação, como Direito, Contabilidade, Administração, Recursos Humanos e Comunicação. Todos os cargos têm jornada de trabalho de 30 horas semanais.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto ACCESS, banca organizadora do concurso, a partir das 14h do dia 10 de novembro até as 23h59 do dia 17 de dezembro de 2026.
Confira os cargos e as vagas
O concurso oferece oportunidades para oito cargos, com distribuição de vagas da seguinte forma:
Procurador Legislativo: 1 vaga – salário de R$ 7.046,62. Exige graduação em Direito e inscrição na OAB.
Auditor Interno Público: 1 vaga – salário de R$ 3.675,00. Exige graduação em Ciências Contábeis e registro no CRC.
Analista Legislativo – Especialista em Contabilidade: 2 vagas – salário de R$ 3.675,00. Exige graduação em Ciências Contábeis e registro no CRC.
Analista Legislativo – Especialista Financeiro: 1 vaga – salário de R$ 3.412,50. Exige graduação em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou Engenharia.
Analista Legislativo – Especialista em Recursos Humanos: 2 vagas – salário de R$ 3.412,50. Exige graduação em Ciências Contábeis, Administração ou Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos.
Analista Legislativo – Especialista em Comunicação: 1 vaga – salário de R$ 3.412,50. Exige graduação em Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Marketing ou Relações Públicas.
Analista Legislativo – Especialista em Direito: 2 vagas – salário de R$ 3.412,50. Exige graduação em Direito.
Analista Legislativo – Geral: 5 vagas – salário de R$ 3.412,50. Exige ensino superior completo em qualquer área.
Do total de 15 vagas, 13 são destinadas à ampla concorrência, uma é reservada a pessoas com deficiência (PcD) e uma a pessoas negras (pretas ou pardas).
Inscrições e taxas
Para participar, o candidato deverá acessar o site www.access.org.br, realizar o cadastro e preencher o formulário de inscrição, escolhendo o cargo desejado.
As taxas são de R$ 100 para o cargo de Procurador Legislativo e R$ 60 para os demais cargos. O pagamento deverá ser feito por boleto bancário, com prazo até 18 de dezembro de 2026.
O edital também prevê isenção total da taxa para candidatos que se enquadrem nos critérios legais, incluindo pessoas inscritas no CadÚnico e doadores de sangue que comprovem pelo menos duas doações nos 365 dias anteriores à publicação do edital. Os pedidos de isenção deverão ser feitos nos dias 10 e 11 de novembro.
Quando será a prova?
As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 28 de fevereiro de 2027. Os locais de aplicação serão divulgados em 22 de fevereiro, no site da banca organizadora.
Todos os candidatos passarão por prova objetiva e discursiva. A avaliação de títulos também está prevista no edital e terá caráter classificatório.
O resultado definitivo do concurso está previsto para 6 de maio de 2027, conforme o cronograma inicial.
Onde consultar o edital?
O edital completo, com os requisitos específicos de cada cargo, atribuições, conteúdo das provas, critérios de avaliação, regras para reserva de vagas e demais orientações, está disponível na página oficial do Instituto ACCESS.
Os candidatos devem ler atentamente o documento antes de realizar a inscrição e acompanhar as atualizações e comunicados publicados pela banca organizadora.
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