Concursos do Banestes e Banescor abrem 645 oportunidades; veja detalhes

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) e a Banestes Corretora (Banescor) vão realizar novos concursos públicos para a formação de cadastro de reserva voltados a cargos de níveis superior e médio, sendo o total de vagas disponíveis no edital de 645.

As inscrições têm início nesta quinta-feira (12), a partir das 10 horas, e devem ser realizadas exclusivamente de forma on-line, no site www.concursosfcc.com.br, com prazo final às 23h59 do dia 11 de dezembro de 2026.

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O pagamento do boleto bancário poderá ser efetuado até o dia 14 de dezembro de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 87,00 para os cargos de nível superior do Banestes e de R$ 67,00 para o cargo de nível médio da Banescor. O aviso de edital foi publicado nesta quarta-feira (11), no Diário Oficial do Espírito Santo.

Conforme os editais, os certames serão destinados à formação de cadastro de reserva para os seguintes cargos:

Banestes (Nível Superior): Analista Econômico-Financeiro (áreas de Gestão Contábil, Gestão Financeira e Gestão Estatística), Analista de Tecnologia da Informação (áreas de Desenvolvimento de Sistemas, Suporte e Infraestrutura, e Segurança da Informação), Assistente Social e Analista de Comunicação. Banescor (Nível Médio): Assistente Securitário.

Serão classificados os candidatos aprovados com as maiores notas e, de acordo com os requisitos previstos nos editais, até o limite do cadastro de reserva, no qual serão observadas as reservas de vagas legalmente previstas para candidatos com deficiência, candidatos negros, candidatos indígenas e candidatos hipossuficientes. A oferta de vagas será realizada conforme as necessidades operacionais das instituições.

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, ocorrerão no dia 21 de fevereiro de 2027 para todos os inscritos. Para o cargo de Assistente Securitário (Banescor), a avaliação consistirá em 70 questões de múltipla escolha (30 de Conhecimentos Gerais e 40 de Conhecimentos Específicos). Já para os cargos de nível superior do Banestes, serão 80 questões (30 de Conhecimentos Gerais e 50 de Conhecimentos Específicos).

Os candidatos realizarão o exame no turno da manhã, com duração de quatro horas, de forma simultânea nas cidades de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus, no Estado do Espírito Santo. A divulgação do resultado final do concurso está prevista para o mês de maio de 2027.

Os editais completos estão disponíveis no site oficial www.banestes.com.br e no portal da organizadora, Fundação Carlos Chagas (FCC), em www.concursosfcc.com.br. Ambos os concursos têm validade de 24 meses, a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogados uma única vez por igual período.

Salários e benefícios

No Banestes (nível superior), os salários para Analista Econômico-Financeiro (todas as áreas), Assistente Social e Analista de Comunicação totalizam R$ 4.936,44 (salário-base de R$ 3.949,16 acrescido de gratificação de 25% de R$ 987,28 prevista em convenção coletiva), com jornada de 30 horas semanais.

Para os cargos de Analista de Tecnologia da Informação (Desenvolvimento, Suporte/Infraestrutura e Segurança da Informação), a remuneração mensal inicial é de R$ 6.393,38 (salário-base de R$ 5.114,70 mais gratificação de 25% de R$ 1.278,68), também para carga horária de 30 horas semanais.

Na Banestes Corretora (Banescor), a remuneração inicial para o cargo de Assistente Securitário (nível médio) é de R$ 4.444,43 (salário-base de R$ 3.555,54 acrescido de 25% de gratificação no valor de R$ 888,89), para uma jornada semanal de 40 horas.

Além do salário, o Banco oferece um conjunto de benefícios: cesta- alimentação, auxílio-refeição, auxílio-creche/babá, vale transporte, previdência privada, assistência médica e odontológica e participação nos lucros.

Cadastro de reserva

O cadastro de reserva será constituído com base em critérios específicos, reservando 10% (dez por cento) das vagas para candidatos com deficiência, 20% (vinte por cento) para candidatos autodeclarados negros, 5% (cinco por cento) para candidatos autodeclarados indígenas e 10% (dez por cento) para candidatos hipossuficientes.

O total de vagas disponíveis no edital para formação de cadastro de reserva é de 645, distribuídas da seguinte maneira: 440 para Analista de Tecnologia da Informação – Desenvolvimento de Sistemas; 50 para Analista Econômico- Financeiro – Gestão Contábil; 50 para Analista Econômico-Financeiro – Gestão Financeira; 30 para Analista Econômico-Financeiro – Gestão Estatística; 20 para Analista de Tecnologia da Informação – Segurança da Informação; 15 para Analista de Tecnologia da Informação – Suporte e Infraestrutura; 10 para Assistente Social; 10 para Analista de Comunicação; e 20 para Assistente Securitário da Banescor.

Mais oportunidades

Permanecem abertas ainda as inscrições para a formação de cadastro de reserva para os cargos de Técnico Bancário, Técnico em Segurança do Trabalho e Assistente Securitário na Banestes Seguros, até o dia 23 de novembro de 2026 (às 23h59).

O total de vagas disponíveis neste edital para formação de cadastro de reserva é de 936, distribuídas da seguinte maneira: 866 para Técnico Bancário; 20 para Técnico em Segurança do Trabalho; e 50 para Assistente Securitário.

Ao todo, considerando os editais abertos, as empresas do Sistema Financeiro Banestes estão com 1.581 vagas para cadastro de reserva.

Os editais estão disponíveis no site oficial do banco www.banestes.com.br, na área Publicações Legais, seção “Concurso Público”; e também no site da organizadora do concurso, Fundação Carlos Chagas (FCC), no site www.concursofcc.com.br.

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