Enem no ES: correria marca últimos minutos antes do fechamento dos portões

Apesar dos avisos sobre o horário de fechamento dos portões, a correria de candidatos que chegam aos locais de prova nos últimos minutos voltou a marcar o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (8).

Na Faculdade Faesa, em Vitória, um estudante foi flagrado correndo pela ladeira de acesso ao local de prova nos instantes finais antes das 13h. Ao chegar, encontrou o portão já fechado. Do lado de fora, pessoas gritavam que ainda faltava um minuto para o horário limite.

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Apesar de a equipe já ter fechado o portão, o candidato conseguiu entrar no local e realizar a prova.

O Enem ocorre neste domingo (8) e no próximo, dia 15 de novembro.

De acordo com dados do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 85.959 estudantes estão inscritos para participar do Enem 2026 no Espírito Santo.