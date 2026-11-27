A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), preparou uma programação especial para o mês de dezembro, com diversas atividades nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município. As ações são voltadas às famílias, crianças, adolescentes, adultos e idosos atendidos pelos serviços socioassistenciais.

As atividades integram o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), com encontros, palestras, dinâmicas, ações socioeducativas e momentos de integração. A programação aborda temas como diversidade familiar, direitos humanos, cidadania, respeito, autoestima, consumo consciente, empreendedorismo, amizade e convivência comunitária.

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Entre os destaques estão as ações que valorizam as diferentes configurações familiares, o reconhecimento dos vínculos afetivos e a importância do cuidado, do diálogo e da proteção. Também estão previstas atividades de encerramento do ano, proporcionando aos usuários momentos de acolhimento, confraternização e compartilhamento de experiências.

A proposta é valorizar as conquistas e os aprendizados ao longo de 2026, além de incentivar a participação dos usuários e fortalecer as relações familiares e comunitárias.

O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho da Fonseca, destaca a importância das ações para a política de assistência social no município.

“Nosso compromisso é garantir uma assistência social cada vez mais próxima das famílias e das comunidades. As atividades desenvolvidas pelos CRAS são importantes espaços de acolhimento, convivência, orientação e fortalecimento de vínculos. Mais do que promover encontros, buscamos assegurar direitos, incentivar a participação dos usuários e contribuir para o fortalecimento das relações familiares e comunitárias”, ressalta.

A programação integra o trabalho continuado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social na promoção da proteção social básica, reafirmando o compromisso com a garantia de direitos, a prevenção de situações de vulnerabilidade e o fortalecimento da convivência familiar e comunitária.

Confira a programação:

1º de dezembro (terça-feira)

CRAS Alto União – 9h30

Tema: Celebrar a vida, valorizar encontros e fortalecer laços

Atividade de acolhimento, reflexão e integração, relembrando as experiências vivenciadas ao longo do ano.

Serviço: PAIF.

CRAS de Itaoca – 14h30

Tema: Convivência, respeito e união: construindo vínculos coletivos

Reflexão sobre a importância do diálogo, da empatia, da solidariedade e da valorização das diferenças.

Serviço: SCFV.

3 de dezembro (quinta-feira)

CRAS Jardim Itapemirim – 9h

Tema: Família, cuidado e proteção: fortalecendo as relações e vínculos familiares

Reflexão sobre a importância dos vínculos afetivos e o respeito às diferentes formas de organização familiar.

Serviço: PAIF.

4 de dezembro (sexta-feira)

CRAS Soturno – das 9h às 10h

Tema: Fortalecendo vínculos familiares: cuidado, diálogo e apoio mútuo

Momento de acolhimento, escuta e reflexão sobre as relações familiares e sua importância diante dos desafios cotidianos.

Serviço: PAIF.

7 de dezembro (segunda-feira)

CRAS de Itaoca – 14h

Tema: A importância dos documentos pessoais

Orientações sobre emissão, utilização e conservação dos documentos pessoais, destacando sua importância para o acesso a direitos e serviços públicos.

Serviços: SCFV e PAIF.

8 de dezembro (terça-feira)

CRAS Village da Luz – 8h30

Tema: Celebrando conquistas, cultivando gratidão

Momento de integração e celebração das experiências e conquistas compartilhadas ao longo do ano.

Serviço: SCFV.

CRAS de Itaoca – 10h

Tema: Autoestima, autoconhecimento e planejamento para o futuro

Atividade reflexiva sobre bem-estar, relações interpessoais e construção de metas e perspectivas para 2027.

Serviço: PAIF.

CRAS Burarama – 14h30

Tema: Famílias diferentes – Amor igual

Valorização dos diferentes arranjos familiares, incentivando o respeito, o afeto e a inclusão.

Serviço: SCFV.

9 de dezembro (quarta-feira)

CRAS Alto Independência – 9h

Tema: Direitos humanos, cidadania e respeito à diversidade

Palestra sobre igualdade, dignidade humana, diversidade e garantia de direitos.

Palestrante: psicóloga Rita de Cássia Tonete Gomes.

Serviço: SCFV.

CRAS Soturno – das 9h às 10h

Tema: Família: espaço de cuidado, proteção e pertencimento

Reflexão sobre a valorização da família, o acolhimento e a convivência familiar e comunitária.

Serviço: SCFV.

10 de dezembro (quinta-feira)

CRAS Village da Luz – 8h30

Tema: Gratidão que nos une

Celebração das experiências, dos aprendizados e das conquistas vivenciadas ao longo do ano.

Serviço: SCFV.

CRAS Alto Independência – 9h

Tema: Educação para o consumo

Palestra socioeducativa, mediada pelo Procon, com orientações sobre consumo consciente e direitos e deveres do consumidor.

Serviço: PAIF.

CRAS Jardim Itapemirim – 9h

Tema: Empreender e transformar: caminhos para novas oportunidades

Roda de conversa com apresentação do Projeto Semente e orientações sobre empreendedorismo, geração de renda e inclusão produtiva.

Convidadas: Claudia Souza e Flávia, do Sebrae.

Serviço: SCFV.

CRAS Burarama – 9h

Tema: Vínculos que acolhem e transformam

Atividade voltada à valorização da diversidade familiar e ao respeito às diferenças.

Serviço: SCFV.

CRAS Burarama – Monte Alegre – 13h30

Tema: Vínculos que acolhem e transformam

Encontro reflexivo sobre os diferentes arranjos familiares, o cuidado, o acolhimento e o fortalecimento dos vínculos afetivos.

Serviço: PAIF.

16 de dezembro (quarta-feira)

CRAS Alto Independência – 9h e 14h

Tema: Laços de amizade: um café de união e alegria

Integração entre os grupos, valorizando a amizade, a troca de experiências e a convivência comunitária.

Serviço: SCFV.

CRAS Alto União – 9h e 13h30

Tema: Celebrar as conquistas e os vínculos construídos

Atividades recreativas, dinâmicas, brincadeiras coletivas, música e reflexões sobre os aprendizados do ano.

Serviço: SCFV.

CRAS Aeroporto – 9h

Tema: Encerramento do ano – Confraternização

Momento de integração entre crianças, adolescentes, familiares e orientadores sociais.

Serviços: SCFV e PAIF.

17 de dezembro (quinta-feira)

CRAS Jardim Itapemirim – 9h

Tema: Um ano de histórias e aprendizados

Confraternização para recordar momentos marcantes, reconhecer conquistas e valorizar as amizades construídas.

Serviços: SCFV e PAIF.

CRAS Aeroporto – 9h

Tema: Confraternização de encerramento de percurso

Celebração dos aprendizados, do protagonismo e das superações vivenciadas pelos grupos ao longo do ano.

Serviço: SCFV.

CRAS Soturno – 13h30

Tema: Nossa história, nossas conquistas: eu fiz parte dessa história

Momento de integração e confraternização, valorizando as experiências coletivas e o sentimento de pertencimento.

Serviço: SCFV.

23 de dezembro (quarta-feira)

CRAS Alto União – 9h e 13h30

Tema: Celebrando a amizade, o afeto e a convivência

Atividade de integração com mensagens positivas e dinâmicas de valorização da amizade, da empatia e do respeito.

Serviço: SCFV.

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