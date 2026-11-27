CRAS de Cachoeiro terão programação especial em dezembro; confira
As ações são voltadas às famílias, crianças, adolescentes, adultos e idosos atendidos pelos serviços socioassistenciais.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), preparou uma programação especial para o mês de dezembro, com diversas atividades nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município. As ações são voltadas às famílias, crianças, adolescentes, adultos e idosos atendidos pelos serviços socioassistenciais.
As atividades integram o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), com encontros, palestras, dinâmicas, ações socioeducativas e momentos de integração. A programação aborda temas como diversidade familiar, direitos humanos, cidadania, respeito, autoestima, consumo consciente, empreendedorismo, amizade e convivência comunitária.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Entre os destaques estão as ações que valorizam as diferentes configurações familiares, o reconhecimento dos vínculos afetivos e a importância do cuidado, do diálogo e da proteção. Também estão previstas atividades de encerramento do ano, proporcionando aos usuários momentos de acolhimento, confraternização e compartilhamento de experiências.
A proposta é valorizar as conquistas e os aprendizados ao longo de 2026, além de incentivar a participação dos usuários e fortalecer as relações familiares e comunitárias.
O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho da Fonseca, destaca a importância das ações para a política de assistência social no município.
“Nosso compromisso é garantir uma assistência social cada vez mais próxima das famílias e das comunidades. As atividades desenvolvidas pelos CRAS são importantes espaços de acolhimento, convivência, orientação e fortalecimento de vínculos. Mais do que promover encontros, buscamos assegurar direitos, incentivar a participação dos usuários e contribuir para o fortalecimento das relações familiares e comunitárias”, ressalta.
A programação integra o trabalho continuado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social na promoção da proteção social básica, reafirmando o compromisso com a garantia de direitos, a prevenção de situações de vulnerabilidade e o fortalecimento da convivência familiar e comunitária.
Confira a programação:
1º de dezembro (terça-feira)
CRAS Alto União – 9h30
Tema: Celebrar a vida, valorizar encontros e fortalecer laços
Atividade de acolhimento, reflexão e integração, relembrando as experiências vivenciadas ao longo do ano.
Serviço: PAIF.
CRAS de Itaoca – 14h30
Tema: Convivência, respeito e união: construindo vínculos coletivos
Reflexão sobre a importância do diálogo, da empatia, da solidariedade e da valorização das diferenças.
Serviço: SCFV.
3 de dezembro (quinta-feira)
CRAS Jardim Itapemirim – 9h
Tema: Família, cuidado e proteção: fortalecendo as relações e vínculos familiares
Reflexão sobre a importância dos vínculos afetivos e o respeito às diferentes formas de organização familiar.
Serviço: PAIF.
4 de dezembro (sexta-feira)
CRAS Soturno – das 9h às 10h
Tema: Fortalecendo vínculos familiares: cuidado, diálogo e apoio mútuo
Momento de acolhimento, escuta e reflexão sobre as relações familiares e sua importância diante dos desafios cotidianos.
Serviço: PAIF.
7 de dezembro (segunda-feira)
CRAS de Itaoca – 14h
Tema: A importância dos documentos pessoais
Orientações sobre emissão, utilização e conservação dos documentos pessoais, destacando sua importância para o acesso a direitos e serviços públicos.
Serviços: SCFV e PAIF.
8 de dezembro (terça-feira)
CRAS Village da Luz – 8h30
Tema: Celebrando conquistas, cultivando gratidão
Momento de integração e celebração das experiências e conquistas compartilhadas ao longo do ano.
Serviço: SCFV.
CRAS de Itaoca – 10h
Tema: Autoestima, autoconhecimento e planejamento para o futuro
Atividade reflexiva sobre bem-estar, relações interpessoais e construção de metas e perspectivas para 2027.
Serviço: PAIF.
CRAS Burarama – 14h30
Tema: Famílias diferentes – Amor igual
Valorização dos diferentes arranjos familiares, incentivando o respeito, o afeto e a inclusão.
Serviço: SCFV.
9 de dezembro (quarta-feira)
CRAS Alto Independência – 9h
Tema: Direitos humanos, cidadania e respeito à diversidade
Palestra sobre igualdade, dignidade humana, diversidade e garantia de direitos.
Palestrante: psicóloga Rita de Cássia Tonete Gomes.
Serviço: SCFV.
CRAS Soturno – das 9h às 10h
Tema: Família: espaço de cuidado, proteção e pertencimento
Reflexão sobre a valorização da família, o acolhimento e a convivência familiar e comunitária.
Serviço: SCFV.
10 de dezembro (quinta-feira)
CRAS Village da Luz – 8h30
Tema: Gratidão que nos une
Celebração das experiências, dos aprendizados e das conquistas vivenciadas ao longo do ano.
Serviço: SCFV.
CRAS Alto Independência – 9h
Tema: Educação para o consumo
Palestra socioeducativa, mediada pelo Procon, com orientações sobre consumo consciente e direitos e deveres do consumidor.
Serviço: PAIF.
CRAS Jardim Itapemirim – 9h
Tema: Empreender e transformar: caminhos para novas oportunidades
Roda de conversa com apresentação do Projeto Semente e orientações sobre empreendedorismo, geração de renda e inclusão produtiva.
Convidadas: Claudia Souza e Flávia, do Sebrae.
Serviço: SCFV.
CRAS Burarama – 9h
Tema: Vínculos que acolhem e transformam
Atividade voltada à valorização da diversidade familiar e ao respeito às diferenças.
Serviço: SCFV.
CRAS Burarama – Monte Alegre – 13h30
Tema: Vínculos que acolhem e transformam
Encontro reflexivo sobre os diferentes arranjos familiares, o cuidado, o acolhimento e o fortalecimento dos vínculos afetivos.
Serviço: PAIF.
16 de dezembro (quarta-feira)
CRAS Alto Independência – 9h e 14h
Tema: Laços de amizade: um café de união e alegria
Integração entre os grupos, valorizando a amizade, a troca de experiências e a convivência comunitária.
Serviço: SCFV.
CRAS Alto União – 9h e 13h30
Tema: Celebrar as conquistas e os vínculos construídos
Atividades recreativas, dinâmicas, brincadeiras coletivas, música e reflexões sobre os aprendizados do ano.
Serviço: SCFV.
CRAS Aeroporto – 9h
Tema: Encerramento do ano – Confraternização
Momento de integração entre crianças, adolescentes, familiares e orientadores sociais.
Serviços: SCFV e PAIF.
17 de dezembro (quinta-feira)
CRAS Jardim Itapemirim – 9h
Tema: Um ano de histórias e aprendizados
Confraternização para recordar momentos marcantes, reconhecer conquistas e valorizar as amizades construídas.
Serviços: SCFV e PAIF.
CRAS Aeroporto – 9h
Tema: Confraternização de encerramento de percurso
Celebração dos aprendizados, do protagonismo e das superações vivenciadas pelos grupos ao longo do ano.
Serviço: SCFV.
CRAS Soturno – 13h30
Tema: Nossa história, nossas conquistas: eu fiz parte dessa história
Momento de integração e confraternização, valorizando as experiências coletivas e o sentimento de pertencimento.
Serviço: SCFV.
23 de dezembro (quarta-feira)
CRAS Alto União – 9h e 13h30
Tema: Celebrando a amizade, o afeto e a convivência
Atividade de integração com mensagens positivas e dinâmicas de valorização da amizade, da empatia e do respeito.
Serviço: SCFV.
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