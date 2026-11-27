Após muito trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Marataízes, por meio de várias secretarias municipais, sobretudo as de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável (SEPLADES) e de Turismo (SETUR), sempre em parceria com instituições como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE-ES), será lançado na próxima segunda-feira, 30 de novembro, o primeiro Pólo Gastronômico da Pérola Capixaba.

O Pólo Gastronômico reunirá 11 estabelecimentos, além de food trucks, em uma área que está sendo organizada para receber moradores e turistas. Nos meses de preparativos, representantes da Prefeitura de Marataízes e do SEBRAE-ES fizeram visitas técnicas para conhecer os estabelecimentos participantes e alinhar as medidas necessárias à implantação e à manutenção do Pólo.

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Ocupando um trecho que abrange a Avenida Miramar e as ruas Santa Catarina e Vitória, o Pólo Gastronômico começa na praça situada entre o edifício Carone e o Barrussinha e se estende até a Praia da Areia Preta.

O projeto transformará o espaço em um ambiente integrado, com identidade visual e estrutura próprias para fortalecer a atividade gastronômica e ampliar a circulação de pessoas.Entre as melhorias previstas estão:

Infraestrutura adequada para receber frequentadores;

Decoração temática;

Sinalização específica;

Projeto de iluminação;

Organização dos espaços destinados aos estabelecimentos e food trucks.

Nas cozinhas, o Pólo vai valorizar os ingredientes e as tradições culinárias de Marataízes. O cardápio da região deverá destacar frutos do mar, receitas autorais preparadas com produtos regionais e pratos que utilizem o abacaxi, principal produto agrícola e símbolo de Marataízes.

A ideia também é ampliar a conexão entre a gastronomia e outros atrativos turísticos do Município. Entre as experiências que poderão ser integradas ao projeto estão os roteiros Tesouros Maratimbas, Segredos das Lagoas e Passos dos Navegantes, além de atividades relacionadas ao agroturismo, turismo náutico e esportes de aventura.

O calendário de eventos municipais também deverá funcionar como um impulsionador de público para o novo espaço. Entre eles estão o Festival de Inverno, a Festa das Canoas, a Festa da Lagosta, o Motofest e o Liquida Marataízes.

À partir da integração entre restaurantes, comércio, eventos e experiências turísticas, com apoio da Prefeitura, do SEBRAE-ES e de outras instituições parceiras, o Pólo Gastronômico de Marataízes fortalecerá a economia local, ampliando as opções de lazer e gastronomia para quem visita a região.

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