Curso gratuito no ES oferece capacitação e chance de ganhar R$ 2 mil para empreender

Quem deseja empreender, melhorar a gestão de um negócio ou transformar uma ideia em fonte de renda terá uma oportunidade de capacitação gratuita em Viana,região metropolitana de Vitória. O Projeto MEGA, Movimento Empreendedorismo Gerando Alternativas, chega ao município com uma formação que combina conhecimento, orientação individual e incentivo financeiro para apoiar novos empreendedores e quem já está no mercado.

O curso começa no dia 23 de novembro, com encontros das 18h30 às 22h, no Instituto José Pacheco e Luiza Ribeiro, localizado na Rua Pedro Machado, no Bairro Industrial, na sede da instituição.

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A programação inclui oito encontros presenciais e oito consultorias para auxiliar os participantes a colocar em prática os conhecimentos adquiridos e avançar no desenvolvimento de seus negócios.

Um dos diferenciais do projeto é a oportunidade de quatro participantes receberem R$ 2 mil cada em capital semente. O recurso é destinado ao desenvolvimento do próprio negócio e pode contribuir para tirar uma ideia do papel, melhorar a estrutura de um empreendimento ou colocar novos projetos em prática.

“Quando o empreendedor tem acesso a conhecimento, orientação e uma oportunidade concreta de investir no próprio negócio, ele ganha condições de dar um passo a mais. É isso que o MEGA busca proporcionar. Nesta nova turma, quatro empreendedores poderão receber R$ 2 mil em capital semente. É um recurso que pode ajudar a transformar uma boa ideia em uma ação concreta ou acelerar aquilo que já está dando certo”, explica a coordenadora do Projeto MEGA, Valquíria Crispim.

O MEGA tem como foco a geração de emprego, renda e apoio ao desenvolvimento regional por meio do empreendedorismo. O projeto já capacitou milhares de pessoas em diferentes municípios do Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo, combinando formação, consultorias e incentivo ao desenvolvimento de negócios.

As inscrições para a turma de Viana estão abertas e podem ser feitas gratuitamente pela internet. A oportunidade é voltada tanto para quem já tem um empreendimento quanto para quem deseja começar a empreender.

Serviço

Projeto MEGA em Viana (ES)

Início: 23 de novembro

Horário: 18h30 às 22h

Local: Instituto José Pacheco e Luiza Ribeiro

Endereço: Rua Pedro Machado, Bairro Industrial, sede do Instituto

Investimento: gratuito

Inscrições: link.

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