Livro resgata histórias, tradições e curiosidades do folclore capixaba
O lançamento será na quarta-feira (18) de novembro, às 19h, na Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória.
Uma coletânea de crônicas e artigos publicados na imprensa sobre a cultura do Espírito Santo está no livro “Curubitos: crônicas de cultura popular capixaba” (Editora Praia, 2026). O lançamento será na quarta-feira (18) de novembro, às 19h, na Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória. Amigos já preparam uma congada para animar a noitada.
O ticumbi, o congo, as folias-de-reis, as danças europeias, as tradições indígenas e tantas outras manifestações populares que formam a cultura capixaba estão contemplados no livro do vice-presidente da Comissão Nacional de Folclore, o historiador capixaba Eliomar Mazoco.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Quem participar poderá adquirir o cartão comemorativo ao lançamento, que reproduz a capa do livro em tamanho real e, no verso, o autógrafo personalizado para cada um e um QR code para o acesso imediato ao e-book.
No dia seguinte Curubitos estará disponível para download no blog da Praia Editora, no link praiaeditora.blogspot.com.br.
Curubito é o quê?
Batizar o livro de Curubitos é uma homenagem de Mazoco ao folclorista capixaba Hermógenes Lima da Fonseca, apelidado carinhosamente de Mestre Armojo. Curubitos era o título de sua coluna na Revista do Folclore – e depois na Revista Você, onde trazia artigos, notas e causos sobre este universo.
Como não poderia deixar de ser, tudo começa na cultura popular tradicional capixaba. Curubito é como as crianças do Norte do Espírito Santo chamavam aquele pedacinho de coco que sobrava em suas mãos quando eles ralavam a fruta para os mais velhos prepararem algum doce.
Serviço
Lançamento do livro “Curubitos: crônicas de cultura popular capixaba”
- Data: 18/11, quarta-feira
- Horário: 19h às 22h
- Local: Rua Sete de Setembro, Centro de Vitória
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