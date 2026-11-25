Com atuação em duas campanhas vitoriosas no Espírito Santo, o publicitário Roberto Velasco defende um marketing político conectado à realidade das pessoas e às particularidades de cada cenário eleitoral.

As eleições de 2026 chegaram ao fim, mas deixaram importantes reflexões sobre os caminhos da comunicação política. Em um cenário marcado pelo avanço das ferramentas digitais, pela inteligência artificial e pelas constantes mudanças no comportamento do eleitor, a capacidade de compreender o ambiente político e social continua sendo um dos grandes diferenciais de uma campanha.

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Essa é a avaliação do publicitário e especialista em marketing político e comunicação pública Roberto Velasco, que acumula quase duas décadas de experiência e encerrou o processo eleitoral de 2026 com duas campanhas vitoriosas no Espírito Santo: a de Peter Costa, eleito deputado estadual, e a de Manu Pedroso, eleita deputada federal.

Apesar dos resultados positivos, as duas campanhas tiveram características bastante distintas. Enquanto o trabalho desenvolvido com Peter Costa foi marcado pela mobilização orgânica, pela presença nas ruas e pela força das relações locais, na campanha de Manu Pedroso a comunicação digital desempenhou um papel especialmente relevante.

Para Velasco, essas experiências reforçam a compreensão de que não existe uma fórmula única para o sucesso eleitoral.

“Tenho defendido um marketing político muito mais conectado ao mundo real. A tecnologia evoluiu, as ferramentas mudaram, mas a política continua sendo feita de pessoas, relações e confiança. Antes de entender de plataformas, precisamos entender de gente.”

Um novo ciclo começa a se desenhar

Com o encerramento das eleições gerais, as atenções começam a se voltar para as disputas municipais de 2028.

Nas últimas semanas, as conversas de Velasco com prefeitos e vereadores capixabas já passaram a envolver a construção dos cenários políticos para o próximo ciclo eleitoral, com discussões sobre posicionamento, comunicação dos mandatos e planejamento de longo prazo.

Na avaliação do publicitário, um dos principais equívocos ainda cometidos no ambiente político é tratar a comunicação como uma necessidade exclusivamente eleitoral.

“Uma eleição não começa quando a campanha é autorizada. Ela é também consequência de uma trajetória, da percepção que as pessoas constroem sobre determinada liderança e da capacidade de estabelecer uma relação verdadeira com a população.”

Para 2028, o desafio será conciliar as novas possibilidades tecnológicas com aquilo que permanece essencial na política: a capacidade de ouvir, compreender e representar as pessoas.

Em um ambiente cada vez mais digital, compreender o mundo real pode ser justamente um dos grandes diferenciais da comunicação política.

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