O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de tempestade para esta terça-feira (17). O aviso, classificado como perigo potencial, prevê chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo.

O alerta começou à meia-noite e segue válido até as 23h59 desta terça-feira. Segundo o INMET, a chuva pode atingir entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia.

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Além da precipitação, o instituto prevê ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h. O aviso também aponta a possibilidade de granizo durante as tempestades.

Quais são os riscos da tempestade?

De acordo com o INMET, as condições meteorológicas apresentam baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos às plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Apesar da classificação de perigo potencial, o instituto orienta a população a adotar medidas preventivas, principalmente durante períodos de chuva acompanhada por rajadas de vento.

Em caso de ventos fortes, os moradores devem evitar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. O INMET também recomenda não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.

Em situações de emergência, a população pode buscar informações e apoio da Defesa Civil, pelo telefone 199, ou do Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

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