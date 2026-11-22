Defesa Civil emite alerta para chuva intensa, raios, ventos e granizo no Sul do ES
Aviso prevê chuva intensa, raios, ventos e granizo até as 17h45 deste domingo (22); moradores devem evitar áreas de risco.
A Defesa Civil emitiu um alerta para a possibilidade de chuva intensa, raios, ventos fortes e queda de granizo no Espírito Santo. O aviso prevê condições de instabilidade nas próximas três horas e permanece válido até as 17h45 deste domingo (22).
A mensagem orienta os moradores a evitarem áreas de risco e seguirem as recomendações da Defesa Civil local e do plano de contingência municipal.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O alerta também reforça que, em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo número 199.
Leia também: Mudança no tempo chama atenção de moradores de Cachoeiro; cidade está em alerta para chuva forte
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726