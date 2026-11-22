A Defesa Civil emitiu um alerta para a possibilidade de chuva intensa, raios, ventos fortes e queda de granizo no Espírito Santo. O aviso prevê condições de instabilidade nas próximas três horas e permanece válido até as 17h45 deste domingo (22).

A mensagem orienta os moradores a evitarem áreas de risco e seguirem as recomendações da Defesa Civil local e do plano de contingência municipal.

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O alerta também reforça que, em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo número 199.

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