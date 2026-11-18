Uma discussão entre cunhados mobilizou a Polícia Militar em Cachoeiro de Itapemirim, na última terça-feira (17).

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem e a mulher teriam iniciado uma discussão, durante a qual ele passou a gritar e a ofendê-la. O caso foi registrado como possível situação de violência doméstica.

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Os militares foram até a residência, onde foram atendidos pelo filho da vítima, que informou já ter recebido atendimento da Guarda Civil Municipal.

Segundo relatos, a mulher estava no local ajudando a irmã quando foi ofendida pelo cunhado. Ainda conforme o solicitante, essa não foi a primeira vez que o homem dirigiu palavras ofensivas à mulher.

No momento do atendimento, o acusado não estava no imóvel. A família foi orientada a procurar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) para relatar os acontecimentos.

A família também recebeu orientações sobre a possibilidade de solicitar uma medida protetiva contra o homem, considerando os episódios relatados.

O caso foi registrado pela Polícia Militar como ocorrência relacionada à Lei Maria da Penha.

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