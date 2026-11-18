Discussão entre cunhados mobiliza Polícia Militar e Guarda Civil Municipal em Cachoeiro
Segundo a ocorrência, mulher teria sido alvo de gritos e palavras ofensivas do cunhado no bairro Jardim Itapemirim. Família recebeu orientação para procurar a Delegacia da Mulher.
Uma discussão entre cunhados mobilizou a Polícia Militar em Cachoeiro de Itapemirim, na última terça-feira (17).
De acordo com o boletim de ocorrência, o homem e a mulher teriam iniciado uma discussão, durante a qual ele passou a gritar e a ofendê-la. O caso foi registrado como possível situação de violência doméstica.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Os militares foram até a residência, onde foram atendidos pelo filho da vítima, que informou já ter recebido atendimento da Guarda Civil Municipal.
Segundo relatos, a mulher estava no local ajudando a irmã quando foi ofendida pelo cunhado. Ainda conforme o solicitante, essa não foi a primeira vez que o homem dirigiu palavras ofensivas à mulher.
No momento do atendimento, o acusado não estava no imóvel. A família foi orientada a procurar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) para relatar os acontecimentos.
A família também recebeu orientações sobre a possibilidade de solicitar uma medida protetiva contra o homem, considerando os episódios relatados.
O caso foi registrado pela Polícia Militar como ocorrência relacionada à Lei Maria da Penha.
Leia também: Guarda Civil Municipal apreende drogas durante patrulhamento em Cachoeiro
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726