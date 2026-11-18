A Guarda Civil Municipal apreendeu, na última terça-feira (17), 29 pinos de substância semelhante à cocaína e uma porção de possível maconha escondidos no mato, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a GCM, os guardas realizavam rondas pela região quando avistaram dois indivíduos que, ao perceberem a presença das viaturas, fugiram do local. Diante da atitude suspeita, as equipes realizaram buscas nas redondezas.

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Durante as buscas, foi encontrada uma sacola escondida no mato, dentro de um tijolo. Na embalagem, estavam 29 pinos contendo substância análoga à cocaína e uma bucha de material semelhante à maconha.

Após a apreensão, os agentes encaminharam os entorpecentes à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde a ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.

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