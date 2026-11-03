Elias Carvalho leva à COP31 missão voltada ao desenvolvimento do turismo no ES

O Espírito Santo estará representado na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), que acontece entre os dias 9 e 20 de novembro de 2026, em Antália, na Turquia. Elias Carvalho, presidente do Instituto Sustentabilidade Brasil, e Beatriz Klein, integrante da diretoria da instituição, embarcam em uma missão internacional que também terá como objetivo buscar experiências para impulsionar o turismo capixaba.

Considerada a principal conferência mundial sobre mudanças climáticas, a COP31 reunirá líderes políticos, especialistas, pesquisadores e representantes da sociedade civil para discutir soluções voltadas à sustentabilidade e ao enfrentamento da crise climática. United Nations+1

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Além da participação no evento, os representantes capixabas pretendem conhecer iniciativas que transformaram a Turquia em um destino turístico internacional. A proposta é identificar estratégias de valorização do patrimônio histórico, cultural e natural que possam contribuir para o desenvolvimento econômico do Espírito Santo, especialmente da região Sul.

Missão internacional terá visitas a destinos turísticos da Turquia

De acordo com Elias Carvalho, a programação começa no dia 9 de novembro, com a chegada a Antália, cidade que sediará a conferência. A permanência no município está prevista até o dia 13.

No dia 14, a missão seguirá para Pamukkale, destino conhecido por suas formações naturais e piscinas de águas termais. A visita terá como foco conhecer os atrativos e observar como o turismo é desenvolvido na região.

A programação continua no dia 15, com destino à Capadócia, uma das regiões turísticas mais conhecidas da Turquia, marcada por formações rochosas, paisagens naturais e patrimônio histórico.

Após dois dias na Capadócia, Elias e Beatriz seguirão para Istambul, no dia 17. A previsão é permanecer na cidade até 20 ou 21 de novembro, encerrando o roteiro internacional.

Experiências internacionais podem contribuir para o turismo do Sul do ES

Segundo Elias Carvalho, a viagem pretende ir além dos debates ambientais. O objetivo é compreender como a Turquia conseguiu transformar sua riqueza histórica e cultural em um importante setor econômico.

O presidente do Instituto Sustentabilidade Brasil destaca que o país possui uma história milenar, com referências culturais, religiosas e bíblicas que ajudam a atrair visitantes de diferentes partes do mundo.

“Nosso objetivo, além de participar da COP, é conhecer todo o processo turístico da Turquia, que é um país que se desenvolveu muito na questão do turismo, da cultura e da história. Queremos entender como eles fizeram esse trabalho tão bem-feito”, afirmou.

Elias também ressalta que os conhecimentos adquiridos durante a missão poderão servir de referência para iniciativas voltadas ao aproveitamento do potencial turístico capixaba.

“Quero trazer esse aprendizado para a gente aplicar aqui e ajudar a nossa região Sul, principalmente, nessa missão de desenvolver o Espírito Santo na área do turismo”, destacou.

A expectativa é que a experiência internacional contribua para ampliar o debate sobre o turismo como ferramenta de desenvolvimento regional, geração de oportunidades e valorização das riquezas naturais e culturais do Espírito Santo.

COP31 reunirá representantes de diferentes países

A COP31 será realizada no Antalya Expo Center, de 9 a 20 de novembro. O encontro integra a agenda da Organização das Nações Unidas (ONU) e tem como objetivo avançar nas negociações internacionais sobre mudanças climáticas.

Entre os temas em discussão estarão a redução das emissões de gases de efeito estufa, o financiamento climático, a adaptação aos impactos ambientais e o desenvolvimento sustentável. UNFCCC+1

Leia também: Atenção! 51 cidades do ES entram em alerta para tempestades e queda de granizo