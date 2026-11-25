Vila Velha contará com mais R$ 1 milhão para investir na saúde pública. O recurso foi viabilizado nesta terça-feira (24), em Brasília, pela deputada federal eleita Emanuela Pedroso, a Manu, que, ao lado do prefeito Arnaldinho Borgo, esteve no Ministério da Saúde.

“São recursos que nos ajudarão a fortalecer o SUS em Vila Velha, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde e garantindo um atendimento cada vez mais humanizado e de qualidade. Agradeço à deputada federal eleita Manu Pedroso pela articulação junto ao Ministério da Saúde e pelo compromisso com a nossa cidade. Essa parceria é fundamental para continuarmos avançando”, destacou Arnaldinho.

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Mesmo antes de assumir o mandato na Câmara dos Deputados, cuja posse está prevista para o dia 1º de fevereiro de 2027, Manu já atua na articulação junto ao Governo Federal para viabilizar recursos e investimentos que contribuam para o desenvolvimento de Vila Velha e a melhoria da qualidade de vida da população.

“Meu compromisso com a população começou muito antes da posse. Já estamos trabalhando em Brasília para transformar demandas dos municípios em investimentos. Garantir mais recursos para a saúde de Vila Velha é contribuir diretamente para melhorar a vida das pessoas. Essa parceria com o prefeito Arnaldinho será fundamental para avançarmos ainda mais”, destacou Manu.

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