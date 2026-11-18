As equipes de transição do Governo do Estado e do governador eleito se reuniram presencialmente na tarde desta quarta-feira (18), na sede da Controladoria-Geral do Estado (CGE), na Enseada do Suá, em Vitória.

Participaram, pela equipe do atual Governo, o controlador-geral do Estado, Edmar Camata, e o secretário de Estado de Governo, Pedro Caçador. Pela equipe do governador eleito, participaram Erick Musso, Rafael Teixeira de Freitas e Regis Mattos.

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Durante o encontro, foram tratados o compartilhamento das informações já encaminhadas à equipe de transição de Lorenzo Pazolini e os próximos encaminhamentos do processo, incluindo os protocolos da cerimônia de posse e os alinhamentos necessários para os primeiros dias da nova gestão. O objetivo é assegurar uma transição organizada e contribuir para a continuidade dos serviços e das políticas públicas estaduais.

A reunião teve duração de aproximadamente uma hora. Como encaminhamento, ficou acordada a realização de reuniões setoriais entre as equipes de transição e os gestores das áreas estratégicas do Governo do Estado, ampliando o diálogo e o compartilhamento de informações sobre o funcionamento da administração estadual.