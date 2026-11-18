ES passa a contar com mais três experiências em vitrine internacional do turismo brasileiro
Turismo capixaba é representado por vivências ligadas ao café especial, à biodiversidade da Mata Atlântica e à herança cultural da imigração italiana
O Espírito Santo passa a contar com mais três experiências turísticas no Feel Brasil 2026, iniciativa da parceria entre o Sebrae Nacional e a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) que busca dar visibilidade internacional a vivências autênticas do país.
A Jornada do Café, da Fazenda Camocim; a Torre de Observação de Aves, da Reserva Kaetés; e a Casa Nostra, no Distrito de Pindobas, juntam-se a experiencia da Fazenda Carnielli completando o portifólio de experiências oferecidas pelo Espírito Santo e representam diferentes aspectos da identidade capixaba e mostram a diversidade de atrativos que o estado oferece aos visitantes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O lançamento oficial do Feel Brasil 2026 aconteceu no último dia 13 de novembro, durante o Festuris, um dos maiores e mais tradicionais eventos de negócios turísticos das Américas, que acontece em Gramado (RS). A ação identifica, qualifica e promove experiências turísticas brasileiras para o mercado internacional, considerando critérios como impacto positivo nos territórios, potencial de crescimento responsável e preparação para receber visitantes de outros países.
Produtos selecionados no ES
No Espírito Santo, os três produtos selecionados foram estruturados a partir da metodologia desenvolvida pelo Polo Sebrae de Turismo de Experiência, iniciativa nacional do Sebrae liderada pelo Sebrae/ES. Sob a gestão de Renata Vescovi, o Polo atua no desenvolvimento de metodologias e soluções que apoiam a qualificação dos pequenos negócios e a criação de experiências turísticas autênticas, valorizando a cultura, a natureza, a gastronomia e a identidade dos territórios.
“Ter quatro experiências capixabas no Feel Brasil é uma oportunidade de mostrar que o Espírito Santo reúne produtos turísticos com características muito próprias e potencial para despertar o interesse de visitantes de diferentes partes do mundo. São experiências que valorizam o que temos de mais autêntico: nossa produção, nossa biodiversidade e nossa história”, destacou Pedro Rigo, superintendente do Sebrae/ES.
“O Sebrae/ES tem sido uma referência para o país inteiro. O que está sendo feito agora nos inspira para poder ajudar na internacionalização dos produtos. O Brasil é o nosso produto estrela e reflete o que a gente quer mostrar para o turismo internacional. E poder mostrar um Espírito Santo fora do óbvio é algo também que nos induz a poder ajudar com essa propagação. Então, essas quatro experiências capixabas vão ser muito bem cuidadas ao longo desses processos. A gente quer que os turistas internacionais cheguem lá, de fato, na ponta e gerem impacto positivo no território”, declarou Bruno Reis, presidente da Embratur.
Experiência Café Fazenda Carnielli
Em Venda Nova do Imigrante, convida os visitantes a mergulharem na história e na tradição de uma das propriedades mais emblemáticas do agroturismo brasileiro. Em um roteiro guiado, os participantes conhecem a trajetória da família Carnielli desde sua chegada ao Brasil, em 1888, além de acompanhar todas as etapas da produção de cafés especiais, desde o cultivo e a colheita até os processos de secagem, seleção e avaliação da qualidade dos grãos.
Ao longo da visita, os turistas percorrem áreas produtivas da fazenda, observam a torrefação dos cafés e aprendem sobre diferentes métodos de preparo da bebida. A experiência é complementada por uma harmonização que reúne cafés especiais, queijos artesanais e embutidos produzidos na propriedade, proporcionando uma verdadeira imersão nos sabores e saberes do interior capixaba.
A Jornada do Café: da lavoura à xícara na Fazenda Camocim
Localizada na região de Pedra Azul, em Domingos Martins, nas Montanhas Capixabas, a Fazenda Camocim convida os visitantes a conhecerem de perto o universo do café especial. A experiência percorre diferentes etapas da produção, desde a lavoura até o processamento dos grãos, aproximando o público da história da propriedade, das práticas de cultivo e das características que distinguem os cafés produzidos no local.
A fazenda é conhecida pela produção de cafés orgânicos e biodinâmicos, incluindo o Café do Jacu, e oferece visitas guiadas que permitem compreender a relação entre agricultura, conhecimento técnico, sustentabilidade e identidade territorial. A vivência também pode incluir degustações e harmonizações com produtos da casa, transformando a visita em uma oportunidade de conhecer o café para além da xícara.
Torre de Observação de Aves: a Mata Atlântica vista de cima
Na Reserva Kaetés, a experiência turística tem como protagonista a biodiversidade da Mata Atlântica. Situada na zona rural de Braço do Sul, em Castelo, na região das Montanhas Capixabas, a reserva oferece o contato com a floresta, com trilha guiada e acesso a uma torre de observação que permite contemplar a vegetação a partir de diferentes alturas e observar aves e outras espécies da fauna local.
A iniciativa está associada à conservação ambiental e à valorização do patrimônio natural capixaba. A estrutura também contribui para atividades de observação da natureza, educação ambiental e aproximação dos visitantes com a importância da preservação dos ecossistemas.
A visita integra uma proposta que conecta turismo e conservação, permitindo que o público conheça a floresta de maneira orientada e compreenda a importância da proteção dos ambientes naturais.
Casa Nostra: cultura e tradição nas Montanhas Capixabas
A experiência Casa Nostra destaca a herança cultural da imigração italiana e sua presença na identidade das Montanhas Capixabas. A proposta valoriza tradições, gastronomia, histórias e costumes transmitidos entre gerações, aproximando os visitantes dos elementos que fazem parte da formação cultural da região.
A experiência propõe um contato com a memória e os modos de vida locais, mostrando como o patrimônio cultural pode integrar a oferta turística e criar oportunidades para os negócios e as comunidades. A gastronomia e as tradições de origem italiana são elementos importantes dessa vivência, que apresenta ao visitante características marcantes da identidade regional, como por exemplo, a possibilidade de experimentar a famosa e saborosa polenta.
“A Casa Nostra traduz a essência do turismo de experiência ao conectar o visitante à cultura e às tradições no destino. Desenvolvida como produto piloto do Polo Sebrae de Turismo de Experiência, reúne os requisitos essenciais de uma experiência autêntica, estruturada e comercializável. Hoje é um dos produtos âncoras do turismo no ES”, destaca Renata Vescovi.
Diversidade capixaba em uma vitrine internacional
A presença das três experiências no Feel Brasil evidencia a variedade de produtos turísticos que o Espírito Santo reúne em seu território. A produção de cafés especiais, a conservação da Mata Atlântica e a herança cultural da imigração italiana representam segmentos distintos, mas complementares, que conectam os visitantes às características e às histórias do estado.
Para Ana Karla Macabu, gerente de Competitividade do Sebrae/ES, o reconhecimento representa uma conquista para o turismo capixaba e uma oportunidade de apresentar a diversidade do estado a novos públicos. “É um motivo de celebração para o Espírito Santo, pois estas experiências representam a riqueza do nosso território e mostram que temos produtos turísticos capazes de conectar natureza, cultura, gastronomia e identidade local. Estar em uma iniciativa de promoção internacional como essa é uma oportunidade de apresentar ao mundo o que torna o turismo capixaba tão singular e de gerar novas possibilidades para os empreendedores do estado”, afirma.
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