ES reforça estrutura de 27 cidades com entrega de 34 caminhões

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), entregou, na manhã desta segunda-feira (16), em Cariacica, 34 caminhões destinados a 27 municípios capixabas.

Com investimento total de R$ 15,5 milhões, os veículos vão reforçar a estrutura das administrações municipais e ampliar a capacidade de atendimento às demandas locais.

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A entrega contempla diferentes tipos de veículos, de acordo com as necessidades dos municípios. São 20 caminhões truck com caçamba basculante, cinco caminhões-prancha de 8,5 metros, quatro caminhões com carroceria de madeira, dois caminhões-pipa de 14 mil litros, um caminhão-pipa de 7 mil litros, um caminhão com carroceria baú e um caminhão baú isotérmico.

Os equipamentos foram destinados aos municípios de Afonso Cláudio, Anchieta, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Conceição da Barra, Domingos Martins, Ecoporanga, Fundão, Guaçuí, Ibatiba, Irupi, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Montanha, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, São Gabriel da Palha, São José do Calçado e Viana.

Os recursos são provenientes de convênios federais e de recursos estaduais, incluindo indicações parlamentares.

Para o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, a entrega amplia a capacidade de atuação dos municípios e contribui para melhorar as condições de atendimento à população e ao meio rural.

“Esses caminhões representam um reforço importante para os municípios capixabas. Estamos entregando equipamentos que vão apoiar diferentes atividades, melhorar a logística e dar mais condições de trabalho às administrações municipais. É o investimento público chegando aos municípios e se transformando em estrutura, serviços e benefícios para a população”, destacou Bergoli.

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