Escritor Danyel Sueth tem livro selecionado pela FLINC, Festival Internacional de Literatura

O escritor, ator, dramaturgo e músico capixaba Danyel Sueth, de Alegre, no Sul do Espírito Santo, teve seu romance “Fraturas Gestadas na Terra”, publicado pela Editora Cousa, selecionado pela curadoria da FLINC – Festival Internacional de Literatura. A seleção representa mais um importante reconhecimento na trajetória artística do autor e amplia a presença da produção literária do Caparaó Capixaba em espaços de circulação e valorização da literatura contemporânea.

A obra integra a programação oficial do festival e será apresentada no sábado, 14 de novembro de 2026, das 15h30 às 16h30, durante a programação do Grupo 3, ao lado dos escritores Stel Miranda e Nathalia Scardua.

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“Fraturas Gestadas na Terra” nasceu de um processo de criação profundamente ligado ao território do Caparaó. Parte de sua construção literária aconteceu durante uma residência de escrita em Pedra Menina, região cercada pelas montanhas do Parque Nacional do Caparaó, onde o silêncio, o isolamento e a relação com a paisagem contribuíram para o amadurecimento da narrativa.

A seleção pela curadoria da FLINC também evidencia a importância da produção literária realizada fora dos grandes centros urbanos, demonstrando que a literatura produzida no interior do Espírito Santo possui potência artística para alcançar novos públicos e integrar eventos de projeção internacional.

Uma trajetória entre a literatura, o teatro e a música

Com uma carreira marcada pelo trânsito entre diferentes linguagens artísticas, Danyel Sueth construiu sua trajetória na literatura, no teatro, na música e no audiovisual. É autor dos romances “Os Dalmarco” (2017) e “Depois que o Sol se Põe” (2019), além de “Fraturas Gestadas na Terra” (2025), sua terceira obra no gênero.

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