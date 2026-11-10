Espírito Santo registra superávit de R$ 3,3 bilhões até agosto

O Espírito Santo registrou superávit orçamentário de R$ 3,3 bilhões entre janeiro e agosto de 2026. O resultado foi apresentado pelo secretário de Estado da Fazenda, Benicio Suzana Costa, durante audiência pública da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa (Ales), realizada nesta segunda-feira (9), em Vitória. No período, a receita líquida estadual alcançou R$ 23,2 bilhões, enquanto as despesas liquidadas somaram R$ 19,8 bilhões.

De acordo com os dados apresentados, a receita líquida cresceu 11,4% em comparação com os oito primeiros meses de 2025, quando totalizou R$ 20,8 bilhões. A arrecadação tributária atingiu R$ 19,8 bilhões, alta de 11,6%. O ICMS, principal fonte de receita do Estado, respondeu por R$ 16,4 bilhões, com crescimento de 11,3%.

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O comércio foi um dos principais responsáveis pelo avanço da arrecadação. A receita de ICMS do setor aumentou 17,2% em valores nominais, passando de R$ 6,5 bilhões para R$ 7,6 bilhões. Já a arrecadação relacionada à energia elétrica cresceu 21,5%. Outro destaque foi o aumento de 121% nos royalties e nas participações especiais, impulsionado principalmente pela valorização do petróleo no mercado internacional.

Investimentos estaduais ultrapassam R$ 4 bilhões

Apesar do crescimento de 13,2% nas despesas liquidadas em relação ao mesmo período de 2025, o Espírito Santo manteve resultado primário positivo de R$ 646 milhões. A apresentação também apontou aumento da disponibilidade de caixa e superávit de R$ 762 milhões nos juros ativos, valor superior aos R$ 614 milhões registrados até agosto do ano passado.

Os investimentos empenhados ultrapassaram R$ 4 bilhões nos primeiros oito meses de 2026, o maior volume registrado para o período na série apresentada. Segundo Benicio, o desempenho demonstra a capacidade financeira do Estado para ampliar os investimentos em infraestrutura e serviços públicos.

Outro indicador destacado foi a poupança corrente, que chegou a 29,3% da Receita Corrente Líquida (RCL). Conforme os dados apresentados pelo secretário, o Espírito Santo possui o maior percentual entre os estados brasileiros. O índice demonstra a capacidade do governo de gerar recursos próprios para financiar investimentos sem depender necessariamente da contratação de empréstimos.

Estado mantém baixo endividamento e nota máxima

Na avaliação do endividamento, a dívida consolidada estadual correspondia a 28% da Receita Corrente Líquida, percentual inferior à metade do limite de 60% utilizado como referência. O secretário também informou que o Estado alcançou 14% de investimentos em relação à receita total até agosto, ocupando a terceira posição nacional.

Benicio destacou ainda que o Espírito Santo conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, a classificação A+ na avaliação da Capacidade de Pagamento (Capag), realizada pelo Tesouro Nacional. A nota representa o nível máximo de avaliação fiscal concedido pelo órgão federal.

A audiência foi conduzida pelo presidente da Comissão de Finanças, deputado Mazinho dos Anjos (MDB), que elogiou o trabalho da Secretaria da Fazenda e dos servidores responsáveis pela gestão das contas estaduais. Para o parlamentar, o equilíbrio fiscal precisa resultar em melhorias concretas para a população, especialmente nos municípios do interior.

Mazinho citou investimentos em infraestrutura rural, equipamentos para a agricultura, construção de escolas e unidades de saúde como exemplos de ações que precisam chegar às diferentes regiões capixabas. O deputado também agradeceu ao secretário pela participação nas atividades da comissão e pela prestação de contas ao longo dos dois anos em que esteve à frente do colegiado.